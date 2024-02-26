Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погода на начало новой рабочей недели. По данным метеорологов, в ближайшие три дня ожидается достаточно теплая погода. Максимальная температура воздуха составит 0 градусов.
Сегодня, 26 февраля, днем будет -2… -7 градусов, но местами может -12 градусов. Прогнозируется небольшой снег и гололедица на дорогах. Юго-восточный ветер задует со скоростью 4-9 м/с.
Во вторник, 27 февраля, ночью термометр покажет -7… -12 градусов, при прояснении -15… -20 градусов. В светлое время суток потеплеет до 0… -5 градусов, местами будет -10 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с.
В среду, 28 февраля, ночью температура составит -5… -10 градусов, при прояснении будет -15 градусов. Днем вновь воздух прогреется до 0… -5 градусов. Осадков не ожидает. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
Ранее Город55 о том, что в первую неделю марта ожидается снег, так что это добавит работы дорожным службам, которые этой зимой были сильно загружены. Осадки также ожидаются во второй и третьей декаде месяца. Однако пора обильного снега, можно сказать, завершилась, ведь на большей части региона осадков будет меньше нормы, говорили в Обь-Иртышском УГМС.
К слову, дорожники уже начали подготовку к паводку. Они вывозят снег из мест, где ожидается больше всего затоплений. В случае необходимости привлекут дополнительную технику и рабочих, чтобы горожанам было максимально комфортно весной.
Для борьбы с предстоящим паводком дорожные службы подготовили больше трех тыс мешков песка. На улицы с весенним потеплением выйдут 37 специальных бригад. А пока что рабочие омского УДХБ готовят насосные машины, чтобы откачивать ливневки. В общей сложности с начала зимы из города вывезли 790 тыс кубометров снега.
Добавим, в марте ожидаются магнитные бури. Они будут бушевать целых три дня подряд. Метеозависимым стоит быть готовыми, самочувствие может ухудшиться после 8 марта.