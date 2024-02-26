Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов

Ранее Город55 о том, что в первую неделю марта ожидается снег, так что это добавит работы дорожным службам, которые этой зимой были сильно загружены. Осадки также ожидаются во второй и третьей декаде месяца. Однако пора обильного снега, можно сказать, завершилась, ведь на большей части региона осадков будет меньше нормы, говорили в Обь-Иртышском УГМС.