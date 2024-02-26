В ВСК назвали приблизительные цены на ОСАГО на 10 дней для машин из РФ и КНР

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Краткосрочное ОСАГО будет востребовано у тех, кто использует автомобиль только в определенный период времени, например в дачный сезон, или собирается вскоре его продать.
40-летний водитель со стажем вождения 20 лет и безаварийной ездой может оформить ОСАГО на 12 месяцев для Lada Granta 2023 года выпуска ориентировочно за 5,7 тысячи рублей. Страховка на 10 дней составит примерно чуть более тысячи рублей.
25-летний автомобилист со стажем в три года и безаварийной ездой может оформить тот же полис на ту же машину ориентировочно за 13,5 тысячи рублей. На 10 дней это обойдется примерно в три тысячи рублей.
Если говорить о владельцах китайских автомобилей, то расчет будет примерно таким же. Например, для опытного владельца Livan X3 Pro стоимость полиса на год составит примерно 6,2 тысячи рублей, на 10 дней — ориентировочно 1,1 тысячи рублей. Для владельца Livan X3 Pro с небольшим стажем вождения стоимость полиса на год составит примерно 14,7 тысячи рублей, на 10 дней — примерно три тысячи рублей.
Размер компенсации по новым полисам сделали точно такой же, какой предусмотрен в стандартной страховке. При этом цена услуги будет снижена за счет понижающего коэффициента, который каждый страховщик устанавливает индивидуально.
Представители Страхового Дома ВСК отметили, что новые полисы могут быть востребованы во многих жизненных ситуациях, однако напомнили, что краткосрочная страховка может начинать действовать только на третий день с момента покупки, чтобы избежать страхового мошенничества.
«При этом, автовладельцам важно помнить несколько нюансов. Прежде всего, что такой полис может вступать в силу только на третий день с момента покупки — это необходимо, чтоб исключить риск страхового мошенничества, когда страховку оформляют сразу после ДТП. Понижающий коэффициент может быть дифференцированным и будет зависеть от срока
действия такого договора и вероятности наступления страхового случая — как правило, чем он больше, тем выше значение коэффициента», — отмечает Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК.