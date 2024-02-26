В Омске состоится премьерный показ документального фильма об Аллее олимпийцев

Аллея олимпийских чемпионов в Омске открылась 12 августа, инициатором и меценатом проекта стал Сергей Козубенко. На Аллее представлены 22 бронзовых бюста олимпийских чемпионов, чьи судьбы неразрывно связаны с Омском. Сейчас в России нет аналогов такому проекту, и другие регионы не раз приглашали Козубенко реализовать подобную идею у них. Однако он отказывался, так как намерен развивать проект в родном городе.