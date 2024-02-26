В Омске состоится премьерный показ документального фильма об Аллее олимпийцев

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Аллея олимпийских чемпионов в Омске открылась 12 августа, инициатором и меценатом проекта стал Сергей Козубенко. На Аллее представлены 22 бронзовых бюста олимпийских чемпионов, чьи судьбы неразрывно связаны с Омском. Сейчас в России нет аналогов такому проекту, и другие регионы не раз приглашали Козубенко реализовать подобную идею у них. Однако он отказывался, так как намерен развивать проект в родном городе.
Совсем скоро в Омске пройдет презентация документального фильма о создании Аллеи олимпийцев. В нем будут отражены все главные этапы ее появления: от мастерской скульптора до грандиозного открытия.
Премьерный показ фильма пройдет 29 февраля в Концертном зале омской филармонии, на нем будут присутствовать герои омского спорта, меценат, а также много именитых гостей. Отмечается, что на показ приедет и Никас Сафронов, который стал автором портретов чемпионов в собрании музея «Искусство Омска».
Сергей Козубенко поддерживает и инвестирует проекты, рассказывающие и выдающихся россиянах, уже не одно десятилетие. Одним из самых значимых благотворительных проектов он называет памятник писателю, режиссеру и актеру Василию Шукшину. Скульптура была установлена в 2004 году на родине Шукшина — рядом с алтайской деревней Сростки. На открытие памятника тогда пришли 30 000 человек.