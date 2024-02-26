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В Омске состоится премьерный показ документального фильма об Аллее олимпийцев

В Омске состоится премьерный показ документального фильма об Аллее олимпийцев

26 февраля 2024, 10:47
Фото: Город55
Фильм покажут в Концертном зале омской филармонии, в презентации примут участие герои омского спорта, меценат Сергей Козубенко и много именитых гостей.

Аллея олимпийских чемпионов в Омске открылась 12 августа, инициатором и меценатом проекта стал Сергей Козубенко. На Аллее представлены 22 бронзовых бюста олимпийских чемпионов, чьи судьбы неразрывно связаны с Омском. Сейчас в России нет аналогов такому проекту, и другие регионы не раз приглашали Козубенко реализовать подобную идею у них. Однако он отказывался, так как намерен развивать проект в родном городе.

Совсем скоро в Омске пройдет презентация документального фильма о создании Аллеи олимпийцев. В нем будут отражены все главные этапы ее появления: от мастерской скульптора до грандиозного открытия.

Премьерный показ фильма пройдет 29 февраля в Концертном зале омской филармонии, на нем будут присутствовать герои омского спорта, меценат, а также много именитых гостей. Отмечается, что на показ приедет и Никас Сафронов, который стал автором портретов чемпионов в собрании музея «Искусство Омска».

Сергей Козубенко поддерживает и инвестирует проекты, рассказывающие и выдающихся россиянах, уже не одно десятилетие. Одним из самых значимых благотворительных проектов он называет памятник писателю, режиссеру и актеру Василию Шукшину. Скульптура была установлена в 2004 году на родине Шукшина — рядом с алтайской деревней Сростки. На открытие памятника тогда пришли 30 000 человек.

«Аллея Олимпийцев» в центре Омска получит официальное название
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#Омск#Омская область#Новости#Премьера фильма#Фильм#Аллея#Аллея олимпийских чемпионов#Анастасия Баянова#Документальный фильм
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