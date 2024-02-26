Суд решает. Прокуратура добилась временного жилья для проживающих в аварийных домах

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Нижнеомском районе организовали проверку из-за отсутствия маневренного жилищного фонда. Проблема возникла в Ситниковском сельском поселении.
Местная администрация не заботилась о том, что в поселении нет жилья для людей, которых нужно переселить из аварийных домов. Некоторые сельчане должны были получить квартиры вне очереди, но в итоге процесс затянулся.
Районный прокурор Денис Семенов обратился в суд по этому поводу. Он потребовал, чтобы муниципалитет заставили решить возникшую проблему.
По итогу суд согласился с позицией сотрудника ведомства и принудил администрацию поселения заняться маневренным жилищным фондом. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, после вмешательства его создали.