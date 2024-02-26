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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:49

иллюстрация

Суд решает. Прокуратура добилась временного жилья для проживающих в аварийных домах

26 февраля 2024, 11:46
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура добилась временного жилья для омичей, живущих в аварийных домах

Вопрос обострился в одном из поселений, где льготники не могли получить по праву положенное жилье.

В Нижнеомском районе организовали проверку из-за отсутствия маневренного жилищного фонда. Проблема возникла в Ситниковском сельском поселении.

Местная администрация не заботилась о том, что в поселении нет жилья для людей, которых нужно переселить из аварийных домов. Некоторые сельчане должны были получить квартиры вне очереди, но в итоге процесс затянулся.

Районный прокурор Денис Семенов обратился в суд по этому поводу. Он потребовал, чтобы муниципалитет заставили решить возникшую проблему.

По итогу суд согласился с позицией сотрудника ведомства и принудил администрацию поселения заняться маневренным жилищным фондом. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, после вмешательства его создали.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Новости#Алина Ясинская
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