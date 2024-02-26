Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты

Стало известно, какие категории граждан затронет прибавка к пенсии в 2024 году. Согласно информации «Newia», увеличение выплат ждет жителей России с 1 апреля. В министерстве труда отметили, что в этом году индексация социальных выплат составит 7,5%. Процент увеличивается ежегодно и зависит от суммы прожиточного минимума.