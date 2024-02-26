Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Стало известно, какие категории граждан затронет прибавка к пенсии в 2024 году. Согласно информации «Newia», увеличение выплат ждет жителей России с 1 апреля. В министерстве труда отметили, что в этом году индексация социальных выплат составит 7,5%. Процент увеличивается ежегодно и зависит от суммы прожиточного минимума.
Социальную пенсию получают россияне, не получившие необходимый трудовой стаж и инвалиды, также выплаты производятся после потери кормильца. Для этих категорий граждан с 1 апреля пенсия будет увеличена, для этого из государственного бюджета выделено 37,5 миллиардов рублей.
Чтобы получать социальную пенсию, нужно подать специальное заявление в отделения СФР и МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги».