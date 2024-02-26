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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

иллюстрация

Сломалась машина. Сотрудники ДПС не дали замерзнуть семье с ребенком на омской трассе

26 февраля 2024, 07:57
Фото: Город55
иллюстрация

На трассе в Омской области сотрудники ДПС не дали замерзнуть семье с ребенком

Никто из проезжающих мимо не остановился помочь.

В ночь с 23 на 24 февраля на трассе в Омской области произошло ЧП. У семьи с маленьким ребенком сломалась машина. Однако мимо проезжающие водители не остановились помочь им. Об этой истории рассказали в телеграм-канале «Аварийный Омск».

К счастью, мимо проезжали сотрудники ДПС, которые не отказали в помощи семье.

«Мы вызвали помощь в виде друзей, но надо же было дождаться и не замерзнуть, мимо проезжали сотрудники ДПС, останавливаются и предлагают помощь, мы объяснили ситуацию, они сказали: „Заходите к нам греться“», — рассказала женщина.

Омичка поблагодарила патрульный экипаж ДПС №358 за оказанную помощь.

Ранее в Омской области среди ночи лейтенант поехал на поиски вахтовика. Оказалось, что мужчина проспал свою остановку и ему пришлось идти домой по холоду. Спустя пару часов от него не было вестей, и жена забила тревогу.

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