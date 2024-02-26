Сломалась машина. Сотрудники ДПС не дали замерзнуть семье с ребенком на омской трассе

В ночь с 23 на 24 февраля на трассе в Омской области произошло ЧП. У семьи с маленьким ребенком сломалась машина. Однако мимо проезжающие водители не остановились помочь им. Об этой истории рассказали в телеграм-канале «Аварийный Омск».