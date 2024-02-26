Сибиряк лишился денег и хорошего настроения из-за желания вызвать проститутку

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Житель Кузбасса получил незабываемые эмоции после общения с «проституткой», пишет портал «Сибдепо». Сибиряк хотел заказать интимную услугу за 2 тысячи рублей, но вскоре с ним связался «менеджер» с требованием доплатить 10 тысяч рублей в качестве гарантии безопасности девушки.
Мужчина поддался уговорам «менеджера» и перевел 10 тыс рублей. После этого с сибиряка потребовали еще 20 тыс рублей, которые мужчина снова перевел. Только после того, как требования выросли еще сильнее, местный житель понял, что стал жертвой мошенников.
Сибиряк обратился в полицию, там завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступнику, которого разыскивают, грозит 5 лет колонии.