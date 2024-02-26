Сибиряк лишился денег и хорошего настроения из-за желания вызвать проститутку

Мужчина поддался уговорам «менеджера» и перевел 10 тыс рублей. После этого с сибиряка потребовали еще 20 тыс рублей, которые мужчина снова перевел. Только после того, как требования выросли еще сильнее, местный житель понял, что стал жертвой мошенников.