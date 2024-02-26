РЭО: В федеральной системе учета ТКО зарегистрировались более 7000 человек

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в настоящее время данные во ФГИС УТКО поступают из 85 субъектов Российской Федерации, 3718 органов местного самоуправления и от 182 региональных операторов. Информация оперативно обновляется и публикуется на сайте. В целом регистрацию в системе прошли более 7000 человек. ФГИС УТКО дает возможность сделать процессы сферы по обращению с отходами прозрачными и является очередным этапом в построении экономики замкнутого цикла в России.