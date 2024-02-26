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РЭО: В федеральной системе учета ТКО зарегистрировались более 7000 человек

РЭО: В федеральной системе учета ТКО зарегистрировались более 7000 человек

26 февраля 2024, 16:56
Фото: reo.ru
Свыше 7000 пользователей прошли регистрацию в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) со дня ее запуска в эксплуатацию 1 декабря 2023 года.

У Российского экологического оператора (РЭО) также заработал сайт с актуальной информацией о ФГИС УТКО.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в настоящее время данные во ФГИС УТКО поступают из 85 субъектов Российской Федерации, 3718 органов местного самоуправления и от 182 региональных операторов. Информация оперативно обновляется и публикуется на сайте. В целом регистрацию в системе прошли более 7000 человек. ФГИС УТКО дает возможность сделать процессы сферы по обращению с отходами прозрачными и является очередным этапом в построении экономики замкнутого цикла в России.

Российские регионы, регоператоры и специалисты РЭО являются активными пользователями инновационной системы.

Информация о существующих и строящихся объектах обработки ТКО и данные статистики ФГИС УТКО доступны абсолютно всем гражданам.

По информации, озвученной заместителем гендиректора РЭО по цифровизации Алексеем Буровым, эксперты РЭО оперативно реагируют на актуальные вопросы пользователей, консультируют граждан по работе с ФГИС УТКО — в том числе по размещению информации в соответствии с требованиями законодательства. Пользователям сайта предлагаются подробные видеоуроки, каждую неделю проводятся видеосовещания с возможностью обратной связи.

В службу поддержки с момента ее запуска обратились порядка 3000 граждан.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена 14 января 2019 года по указу президента. Главная задача РЭО — сформировать в РФ комплексную систему обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология». Это необходимо с целью сокращения объема захоронения ТКО с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году: сортировка 100% объема отходов и снижение вдвое объемов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

#Общество
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