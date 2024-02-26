Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Омске возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 11 УК РФ. В умышленном тяжком избиении подозревают двух мужчин. По версии следствия, по их вине умер человек. Инцидент случился на участке садового товарищества «Ранет».
Омичка заявила полиции, что ее 39-летний супруг пропал спустя несколько дней после конфликта. В один из февральских вечером он избил жену, после чего та отправилась к своему 45-летнему знакомому. Глава семейства страдал алкоголизмом, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Она пожаловалась на мужа и в этот же день защитник женщины выехал разбираться с тираном. С собой в качестве компаньона он взял друга. Приехав к обидчику, мужчины в ссоре избили его. Они били с такой силой, что по итогу ответственный за насилие над женой скончался.
Компания решила спрятать тело в колодец. Собственно, там следователь его и нашел. Уголовное дело заведено в отношении 45-летнего рецидивиста и его 34-летнего знакомого. Пока они находятся под стражей, правоохранительные органы занимаются расследованием.