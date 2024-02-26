Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец

Она пожаловалась на мужа и в этот же день защитник женщины выехал разбираться с тираном. С собой в качестве компаньона он взял друга. Приехав к обидчику, мужчины в ссоре избили его. Они били с такой силой, что по итогу ответственный за насилие над женой скончался.