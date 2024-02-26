Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец

Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец

26 февраля 2024, 12:31
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец

Обвиняемых в преступлении отправили в СИЗО.

В Омске возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 11 УК РФ. В умышленном тяжком избиении подозревают двух мужчин. По версии следствия, по их вине умер человек. Инцидент случился на участке садового товарищества «Ранет».

Омичка заявила полиции, что ее 39-летний супруг пропал спустя несколько дней после конфликта. В один из февральских вечером он избил жену, после чего та отправилась к своему 45-летнему знакомому. Глава семейства страдал алкоголизмом, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Она пожаловалась на мужа и в этот же день защитник женщины выехал разбираться с тираном. С собой в качестве компаньона он взял друга. Приехав к обидчику, мужчины в ссоре избили его. Они били с такой силой, что по итогу ответственный за насилие над женой скончался.

Компания решила спрятать тело в колодец. Собственно, там следователь его и нашел. Уголовное дело заведено в отношении 45-летнего рецидивиста и его 34-летнего знакомого. Пока они находятся под стражей, правоохранительные органы занимаются расследованием.

Едва не убила. Бастрыкин взял на контроль дело пенсионерки, напавшей на свою семью
Узнать подробнее
Поджег и утопил. В омском суде вынесли приговор мужчине за жесткое убийство жены
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Избиение#Уголовное дело#Смерть#Новости#Насилие#Насилие в семье#Домашнее насилие#Ссора#СУ СКР Омской области#Заключение под стражу#Алина Ясинская
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней
Сегодня, 04:09
Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 06:17
«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая
Сегодня, 12:24
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Сегодня, 16:20
Пока не наверстали. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев готов лишь на 49%
Сегодня, 10:01
«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»
Сегодня, 16:39