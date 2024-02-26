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Пока не наверстали. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев готов лишь на 49%

26 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

Многоэтажка на 6-й Станционной для омских переселенцев готова лишь на 49%

Проект строительства многоквартирного дома прошел госэкспертизу 21 февраля.

Город55 ранее рассказывал, что госэкспертиза одобрила проект строительства многоэтажного дома на 6-й Станционной для переселения граждан из аварийного жилья. Теперь же стало известно, что именно отправляли на экспертизу.

«Производилась оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости. Вносились изменения в проектную документацию в связи с заменами конструкций, материалов и оборудований», — сообщили Городу55 в пресс-службе омской мэрии.

Сам дом на 6-й Станционной, на который в конце октября зашел новый подрядчик — «СМУ №1», готов на 49%. Сейчас на стройплощадке монтируют системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, занимаются устройством монолитного каркаса 10 этажа 10-ти этажной секции и перегородок 9-го этажа 9-ти этажной секции.

В конце октября, когда объект отдали новому застройщику, строительная готовность составляла 42%. То есть за четыре месяца «СМУ №1» успел выполнить лишь 7% работ.

Напомним, что многоэтажка для переселенцев из аварийных домов рассчитана на 218 квартир. Достроить дом на 6-й Станционной хотят до 15 июля 2024 года. Однако после столь неудачного опыта больше не планируют самостоятельно строить аналогичное жилье для расселения аварийного жилфонда.

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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Аварийное жилье#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Строительство дома#Расселение#Юлия Истомина
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