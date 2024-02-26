Пока не наверстали. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев готов лишь на 49%

Напомним, что многоэтажка для переселенцев из аварийных домов рассчитана на 218 квартир. Достроить дом на 6-й Станционной хотят до 15 июля 2024 года. Однако после столь неудачного опыта больше не планируют самостоятельно строить аналогичное жилье для расселения аварийного жилфонда.