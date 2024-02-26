Основной этап интеграции ВТБ и «Открытия» начнется во второй половине апреля

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
По словам заместителя президента — главы правления ВТБ Георгия Горшкова, большая доля клиентов «Открытия» уже передана на обслуживание в ВТБ. А начиная с середины апреля, предложения о переводе в ВТБ получат абсолютно все держатели дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия». По заключенным ранее автокредитам и ипотечным договорам процентная ставка для них не изменится, а по депозитам и накопительным счетам им предложат новые условия, пишет inkazan.ru.
Как уточнил Георгий Горшков, за последние несколько лет ВТБ уже провел интеграционные процессы в ряде российских регионов, но основной этап интеграции бизнесов ВТБ и «Открытия» запланирован с весны и до конца текущего года. Интеграция с ВТБ коснется более 250 офисов «Открытия».
Как отмечается, при интеграции клиенты «Открытия» смогут воспользоваться дополнительными предложениями для максимально бесшовного перехода.
«Это позволит сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов „Открытия“ максимально комфортным», — добавил Горшков.
Георгий Горшков особо отметил, что ВТБ серьезно подготовился к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы для всех клиентов она прошла максимально незаметно и легко.