Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Основной этап интеграции ВТБ и «Открытия» начнется во второй половине апреля

Основной этап интеграции ВТБ и «Открытия» начнется во второй половине апреля

26 февраля 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
Активный переход клиентов банка «Открытие» в ВТБ начнется во второй половине апреля. Процесс интеграции был запущен в декабре 2022 года на фоне решения Банка России о реализации 100% акций банка «Открытие» по их рыночной стоимости банку ВТБ.

По словам заместителя президента — главы правления ВТБ Георгия Горшкова, большая доля клиентов «Открытия» уже передана на обслуживание в ВТБ. А начиная с середины апреля, предложения о переводе в ВТБ получат абсолютно все держатели дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия». По заключенным ранее автокредитам и ипотечным договорам процентная ставка для них не изменится, а по депозитам и накопительным счетам им предложат новые условия, пишет inkazan.ru.

Как уточнил Георгий Горшков, за последние несколько лет ВТБ уже провел интеграционные процессы в ряде российских регионов, но основной этап интеграции бизнесов ВТБ и «Открытия» запланирован с весны и до конца текущего года. Интеграция с ВТБ коснется более 250 офисов «Открытия».

Как отмечается, при интеграции клиенты «Открытия» смогут воспользоваться дополнительными предложениями для максимально бесшовного перехода.

«Это позволит сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов „Открытия“ максимально комфортным», — добавил Горшков.

Георгий Горшков особо отметил, что ВТБ серьезно подготовился к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы для всех клиентов она прошла максимально незаметно и легко.

Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней
Сегодня, 04:09
Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 06:17
«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая
Сегодня, 12:24
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Сегодня, 16:20
Пока не наверстали. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев готов лишь на 49%
Сегодня, 10:01
«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»
Сегодня, 16:39