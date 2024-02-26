Основной этап интеграции ВТБ и «Открытия» начнется во второй половине апреля

По словам заместителя президента — главы правления ВТБ Георгия Горшкова, большая доля клиентов «Открытия» уже передана на обслуживание в ВТБ. А начиная с середины апреля, предложения о переводе в ВТБ получат абсолютно все держатели дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия». По заключенным ранее автокредитам и ипотечным договорам процентная ставка для них не изменится, а по депозитам и накопительным счетам им предложат новые условия, пишет inkazan.ru.