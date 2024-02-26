Нутрициолог опровергла миф о весеннем авитаминозе

В особенности, по словам эксперта, такая ситуация характерна для витамина D, так как его производство зависит от солнечной энергии, которой не хватает в зимнее время. Само состояние, которое люди ошибочно принимают за весенний авитаминоз, на самом деле является просто усталостью от длительной зимы.