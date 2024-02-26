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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:45

Нутрициолог опровергла миф о весеннем авитаминозе

26 февраля 2024, 05:41
Специалист по питанию Динара Гадельмурзина рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание в начале весны, чтобы укрепить здоровье.

«Обычно считается, что март — это месяц весеннего авитаминоза. Но исследования показали, что полное отсутствие витаминов в организме в сегодняшнем мире, когда мы всегда можем получить доступ к овощам и фруктам, невозможно. Однако у некоторых людей может возникать гиповитаминоз — недостаток витаминов», — объяснила нутрициолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В особенности, по словам эксперта, такая ситуация характерна для витамина D, так как его производство зависит от солнечной энергии, которой не хватает в зимнее время. Само состояние, которое люди ошибочно принимают за весенний авитаминоз, на самом деле является просто усталостью от длительной зимы.

«Итак, какие продукты лучше есть в марте? Сезонные овощи и фрукты: все виды капусты, включая квашеную, лук, морковь, репу, редьку, апельсин, грейпфрут, киви. Также для пополнения запасов витамина D нужно добавить в рацион морскую рыбу, яйца, сливочное масло и орехи», — заключила Гадельмурзина.

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