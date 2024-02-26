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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

иллюстрация

Ностальгия по детству. Омичка выставила на продажу коллекцию фантиков за пять тысяч

26 февраля 2024, 09:19
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка за пять тысяч выставила на продажу коллекцию фантиков из 90-тых

Девушка пронесла сквозь года порядка 20 оберток от жвачки.

На сайте бесплатных объявлений Авито появилась информация о продаже необычного товара. Так, жительница Омска продает «коллекцию воспоминаний». В набор вошли обертки от жевательных резинок 1990-х годов.

Женщина сохранила фантики от Turbo, Bombibom, Jolly Bubble, Donald Duck, CandyLand, Happy Fant, Boomer. Она собирала их с детства. Собственно, в те годы дети часто коллекционировали красивые обертки. Для удобства, чтобы они были ровными, их клали под стекло или в книги.

Фото: Авито

По фотографиям можно предположить, что у продавца в ностальгической коллекции больше 20 экземпляров тех лет. За весь набор она запрашивает 5 тыс рублей.

До этого Город55 находил еще одно необычное объявление. Омич решил продать коллекцию ЭВМ времен СССР. Владелец раритетов рассказал о своем хобби и об уникальной коллекции.

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#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Объявление#Алина Ясинская#Коллекционирование#Необычное
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