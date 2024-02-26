Ностальгия по детству. Омичка выставила на продажу коллекцию фантиков за пять тысяч

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На сайте бесплатных объявлений Авито появилась информация о продаже необычного товара. Так, жительница Омска продает «коллекцию воспоминаний». В набор вошли обертки от жевательных резинок 1990-х годов.
Женщина сохранила фантики от Turbo, Bombibom, Jolly Bubble, Donald Duck, CandyLand, Happy Fant, Boomer. Она собирала их с детства. Собственно, в те годы дети часто коллекционировали красивые обертки. Для удобства, чтобы они были ровными, их клали под стекло или в книги.
По фотографиям можно предположить, что у продавца в ностальгической коллекции больше 20 экземпляров тех лет. За весь набор она запрашивает 5 тыс рублей.
До этого Город55 находил еще одно необычное объявление. Омич решил продать коллекцию ЭВМ времен СССР. Владелец раритетов рассказал о своем хобби и об уникальной коллекции.