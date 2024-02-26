Ностальгия по детству. Омичка выставила на продажу коллекцию фантиков за пять тысяч

Женщина сохранила фантики от Turbo, Bombibom, Jolly Bubble, Donald Duck, CandyLand, Happy Fant, Boomer. Она собирала их с детства. Собственно, в те годы дети часто коллекционировали красивые обертки. Для удобства, чтобы они были ровными, их клали под стекло или в книги.