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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

иллюстрация

Накопила долгов. Омичка заплатила полмиллиона рублей под угрозой лишиться джипа

26 февраля 2024, 06:09
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка чуть не лишилась внедорожника из-за долга в полмиллиона рублей

Женщина не платила налоги, сборы, штрафы, кредиты и «коммуналку».

37-летнюю омичку привлекли к ответственности по 26 исполнительным производствам за неуплату. С нее требуют вернуть 537 тысяч рублей, сообщают в ГУФССП России по Омской области.

Несмотря на уведомление о необходимости оплаты долга, женщина отказалась платить. Проверка показала, что у нее в собственности есть автомобиль Jeep Wrangler 1993 года выпуска, который могут забрать. Однако омичка заявила, что машина является ее единственным источником дохода.

Судебный пристав установил местонахождение внедорожника недалеко от здания салона красоты, где она неофициально работает парикмахером. В присутствии понятых джип описали и арестовали, а затем отправили на хранение до момента погашения долга в срок 10 дней. Если долг не будет полностью погашен, то машину продадут для покрытия задолженности.

После чего омичка обратилась в суд с просьбой отменить арест и вернуть машину, объясняя, что этим автомобилем она зарабатывает, занимаясь курьерской доставкой. Однако ее аргументы не убедили суд, и он отклонил все ее требования.

И только после оценки джипа женщина убедилась в серьезности ситуации и нашла деньги для оплаты долгов. При этом к сумме еще прибавили расходы за транспортировку, хранение и оценку авто, а также исполнительский сбор.

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