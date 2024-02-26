Накопила долгов. Омичка заплатила полмиллиона рублей под угрозой лишиться джипа

Судебный пристав установил местонахождение внедорожника недалеко от здания салона красоты, где она неофициально работает парикмахером. В присутствии понятых джип описали и арестовали, а затем отправили на хранение до момента погашения долга в срок 10 дней. Если долг не будет полностью погашен, то машину продадут для покрытия задолженности.