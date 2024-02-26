На этой неделе без воды. Омичам готовят масштабное отключение воды

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Уже завтра, 27 февраля, в Омске пройдут сразу 2 отключения, которые перенесли с 20 и 22 февраля из-за сильных морозов. Сотрудники омского водоканала начнут работы на улицах Богдана Хмельницкого и Дианова — Волгоградская.
«Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание», — обращается «Омскводоканал».
Специалисты целые сутки будут чинить аварийный водопровод от дома по ул. Богдана Хмельницкого до Масленникова. Машины с питьевой водой будут ждать омичей на ул. Б. Хмельницкого, 160, 220.
Под отключение попадают следующие адреса:
Кроме того, на улице Дианова, 29 и до улицы Волгоградской, 24 на время ремонта будет отключено водоснабжение. В период с 09:30 и до 20:00 часов без воды останутся жильцы следующих домов:
В четверг, 29 февраля, с 10 часов утра и до 8 часов вечера воду отключат на пр. Мира, 25В, 27а и пр. Культуры, 4а. В этот период ремонтники займутся водопроводом на пр. Мира, 27а.