Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

иллюстрация

На этой неделе без воды. Омичам готовят масштабное отключение воды

26 февраля 2024, 03:19
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей предупредили о масштабных отключениях холодной воды

Жители Омска останутся без воды 27 и 29 февраля.

Уже завтра, 27 февраля, в Омске пройдут сразу 2 отключения, которые перенесли с 20 и 22 февраля из-за сильных морозов. Сотрудники омского водоканала начнут работы на улицах Богдана Хмельницкого и Дианова — Волгоградская.

«Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание», — обращается «Омскводоканал».

Специалисты целые сутки будут чинить аварийный водопровод от дома по ул. Богдана Хмельницкого до Масленникова. Машины с питьевой водой будут ждать омичей на ул. Б. Хмельницкого, 160, 220.

Под отключение попадают следующие адреса:

СписокСписок
СписокСписок
Список
Фото: Город55

Кроме того, на улице Дианова, 29 и до улицы Волгоградской, 24 на время ремонта будет отключено водоснабжение. В период с 09:30 и до 20:00 часов без воды останутся жильцы следующих домов:

  • улица Дианова, 29, 31, 31А, 31/2;
  • улица Волгоградская, 58, 58А.

В четверг, 29 февраля, с 10 часов утра и до 8 часов вечера воду отключат на пр. Мира, 25В, 27а и пр. Культуры, 4а. В этот период ремонтники займутся водопроводом на пр. Мира, 27а.

Омская прокуратура начала проверку после аварии на объектах «Омскводоканала»
Узнать подробнее
Читайте также:
Воды не будет. Омский водоканал сделал заявление о масштабном отключенииТерпим лишения. Скоро в омских Нефтяниках на день отключат водуСкоро в Омске произойдет глобальное отключение воды. Публикуем адреса
#Омск#Омская область#Водоснабжение#Новости#Ремонтные работы
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней
Сегодня, 04:09
Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 06:17
Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки
Сегодня, 04:20
Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета
Сегодня, 06:48
Храмы в огне, карантин и подозрительные перебои на ТЭЦ. Главные темы недели
Вчера, 11:36
Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока
Сегодня, 04:39