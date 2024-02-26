МСП-предприятия из сферы IT-привлекли около 30 млрд рублей льготных кредитов

Наряду с КМСП в НГС входят региональные гарантийные организации и МСП Банк, дочерняя компания Корпорации МСП. Они позволяют привлекать кредитные средства на развитие бизнеса посредством поручительств и гарантий даже в случаях, когда у предпринимателя недостаточно залога или он отсутствует. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».