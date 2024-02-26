МСП-предприятия из сферы IT-привлекли около 30 млрд рублей льготных кредитов

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Как передает tass.ru со ссылкой на Александра Исаевича, поддержка малого и среднего бизнеса из сферы IT и разработки программного обеспечения является одной из приоритетных задач корпорации. Ее решение позволит повысить уровень технологического суверенитета государства и решить ряд проблем, связанных с импортозамещением.
Инструменты Национальной гарантийной системы (НГС) и льготное кредитование позволяют нарастить объем поддержки отечественных МСП-компаний из сферы IT. По итогам 2023 года общий размер поддержки МСП составил почти тридцать миллиардов рублей, сказал Исаевич.
Руководитель КМСП напомнил, что льготное кредитование по итогам 2019 года находилось на уровне 5,3 миллиарда рублей.
В 2023 году самый высокий показатель по объему кредитования и приросту поддержки по отношению к 2022 году зафиксирован в следующих регионах: Москва (15,8 миллиарда рублей, +112%), Санкт-Петербург (3,3 миллиарда, +107%), Татарстан (1,6 миллиарда, +57%). В топ-5 также вошли Башкортостан (0,7 миллиарда рублей, +418%) и Самарская область (0,6 миллиарда рублей, +129%).
Наряду с КМСП в НГС входят региональные гарантийные организации и МСП Банк, дочерняя компания Корпорации МСП. Они позволяют привлекать кредитные средства на развитие бизнеса посредством поручительств и гарантий даже в случаях, когда у предпринимателя недостаточно залога или он отсутствует. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».