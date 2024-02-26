Мэр Сергей Шелест рассказал о подготовке к паводку в Омске

Posted Вчера, 07:50
Published Вчера, 07:50
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В телеграм-канале мэра Сергея Шелеста появилась информация о том, как дорожные службы готовятся к наступающей весне. Он дал поручение активнее готовиться к паводку. Соответствующую задачу поставил получил исполняющий обязанности директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.
Рабочие уже выходят на улице и вывозят с помощью специализированной техники снег. Сугробы убираются с мест, где вероятнее всего будет стоять вода. Паводок обычно затрагивает частный сектор. Также работу ведутся на нескольких городских дорогах. Список адресов составлен и не меняется, рассказал градоначальник.
«Также бригады окружных ДЭУ должны прочистить ливневую канализацию и дождеприемные колодцы — это 35 тыс погонных метров общегородской системы», — отметил он.
Собственно, технику подведомственная администрации организации уже подготовила к предстоящем подтоплениям. Будут использованы илососы, АС-бочки, поливные машины, которые используются для сбора воды. В случае необходимости город будет задействовать подрядчиков.