Мэр Сергей Шелест рассказал о подготовке к паводку в Омске

Рабочие уже выходят на улице и вывозят с помощью специализированной техники снег. Сугробы убираются с мест, где вероятнее всего будет стоять вода. Паводок обычно затрагивает частный сектор. Также работу ведутся на нескольких городских дорогах. Список адресов составлен и не меняется, рассказал градоначальник.