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Published Вчера, 07:50

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Updated Сегодня, 07:38

Мэр Сергей Шелест рассказал о подготовке к паводку в Омске

Мэр Сергей Шелест рассказал о подготовке к паводку в Омске

26 февраля 2024, 07:50
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
В случае чего на помощь к дорожным службам придут подрядные организации.

В телеграм-канале мэра Сергея Шелеста появилась информация о том, как дорожные службы готовятся к наступающей весне. Он дал поручение активнее готовиться к паводку. Соответствующую задачу поставил получил исполняющий обязанности директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.

Рабочие уже выходят на улице и вывозят с помощью специализированной техники снег. Сугробы убираются с мест, где вероятнее всего будет стоять вода. Паводок обычно затрагивает частный сектор. Также работу ведутся на нескольких городских дорогах. Список адресов составлен и не меняется, рассказал градоначальник.

«Также бригады окружных ДЭУ должны прочистить ливневую канализацию и дождеприемные колодцы — это 35 тыс погонных метров общегородской системы», — отметил он.

Собственно, технику подведомственная администрации организации уже подготовила к предстоящем подтоплениям. Будут использованы илососы, АС-бочки, поливные машины, которые используются для сбора воды. В случае необходимости город будет задействовать подрядчиков.

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#Город#Омск#Омская область#Паводок#Уборка снега#Новости#Сергей Шелест#Алина Ясинская
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