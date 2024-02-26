14,5 тысяч пачек. В Омске отец и сын лишились двух машин из-за перевозки контрафакта

Напомним, что ранее омичка едва не осталась без внедорожника из-за неуплаты долгов. Она должна была полумиллиона рублей за налоги, сборы, штрафы, кредиты и «коммуналку». В итоге женщина поняла всю серьезность ситуации только после оценки авто. Но к этому моменту к ее долгу еще прибавилась немаленькая сумма.