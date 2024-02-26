14,5 тысяч пачек. В Омске отец и сын лишились двух машин из-за перевозки контрафакта

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Выяснилось, что отец и сын в декабре 2022 года незаконно хранили и перевозили для продажи немаркированные табачные изделия. Полицейские изъяли у них около 14,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Общая сумма продукции — 1,6 млн рублей.
Омский суд приговорил омича к принудительным работам с удержанием 10% из зарплаты, а его отцу дали 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Вдобавок у осужденных конфисковали 2 автомобиля, на которых они и перевозили табак.
В апелляциях отец с сыном указывали на слишком суровое наказание и требовали вернуть конфискованные машины. Учитывая позицию прокуратуры, им отказали.
Напомним, что ранее омичка едва не осталась без внедорожника из-за неуплаты долгов. Она должна была полумиллиона рублей за налоги, сборы, штрафы, кредиты и «коммуналку». В итоге женщина поняла всю серьезность ситуации только после оценки авто. Но к этому моменту к ее долгу еще прибавилась немаленькая сумма.