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иллюстрация

14,5 тысяч пачек. В Омске отец и сын лишились двух машин из-за перевозки контрафакта

26 февраля 2024, 07:11
Фото: Город55
иллюстрация

Семья из Омска лишилась 2 машин за незаконную перевозку контрафактного табака

У осужденных конфисковали Lexus RX330 и «УАЗ 2206».

Выяснилось, что отец и сын в декабре 2022 года незаконно хранили и перевозили для продажи немаркированные табачные изделия. Полицейские изъяли у них около 14,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Общая сумма продукции — 1,6 млн рублей.

Омский суд приговорил омича к принудительным работам с удержанием 10% из зарплаты, а его отцу дали 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Вдобавок у осужденных конфисковали 2 автомобиля, на которых они и перевозили табак.

В апелляциях отец с сыном указывали на слишком суровое наказание и требовали вернуть конфискованные машины. Учитывая позицию прокуратуры, им отказали.

Напомним, что ранее омичка едва не осталась без внедорожника из-за неуплаты долгов. Она должна была полумиллиона рублей за налоги, сборы, штрафы, кредиты и «коммуналку». В итоге женщина поняла всю серьезность ситуации только после оценки авто. Но к этому моменту к ее долгу еще прибавилась немаленькая сумма.

Накопила долгов. Омичка заплатила полмиллиона рублей под угрозой лишиться джипа
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Уголовное дело#Новости#Лишение свободы#Автомобили#Принудительные работы
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