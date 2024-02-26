Как побороть сонливость: мнение эксперта

Эксперт по ментальному здоровью Ольга Медюха в интервью RuNews24.Ru объяснила, почему некоторым всегда хочется спать и как бороться с этим. Согласно ее словам, состояние усталости и сонливости связано с энергетическими колебаниями. Человек состоит из энергии, которая не исчезает, не уходит и не сливается. Эта энергия колеблется на определенной частоте, которая зависит от эмоционально-психического состояния человека.