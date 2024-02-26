Как побороть сонливость: мнение эксперта

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Эксперт по ментальному здоровью Ольга Медюха в интервью RuNews24.Ru объяснила, почему некоторым всегда хочется спать и как бороться с этим. Согласно ее словам, состояние усталости и сонливости связано с энергетическими колебаниями. Человек состоит из энергии, которая не исчезает, не уходит и не сливается. Эта энергия колеблется на определенной частоте, которая зависит от эмоционально-психического состояния человека.
Например, когда мы весело проводим время или смеемся, у нас нет желания спать. Но после конфликта мы чувствуем себя обессиленными и уставшими. Причина этого не в том, что мы теряем энергию, а в изменении состояния. В таких случаях происходит снижение энергетических колебаний, которое мы ощущаем, отметила Медюха.
Понижение колебаний происходит обычно, когда человек находится в стрессовых, подавленных, грустных, болезненных или злых состояниях. Чем больше у нас в жизни негативных ситуаций, общения с неприятными людьми и действий, которые мы не хотим делать, тем сильнее снижается энергетический фон. Это и приводит к ощущению усталости, подчеркнула эксперт.
Медюха рекомендует людям, страдающим избыточной сонливостью, пересмотреть свою жизнь и выявить неблагоприятные ситуации, людей и отношения. Необходимо сделать все возможное для их исчезновения или уменьшения контактов с ними. Тогда энергетические колебания начнут возрастать, появится энергия, и сонливость уйдет. Когда человек здоров и его жизнь наполнена радостью, достаточно 6-8 часов сна для восстановления сил.