ЕК проведет оценку адаптации цепочек поставок продуктов на Украине и в Молдавии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Информацию об этом опубликовал RT.
Цель данного проекта заключается в анализе функционирования системы доставки продуктов питания в Украине и Молдавии, а также в прогнозировании последствий при вступлении в состав ЕС. Это указывается в документе.
В рамках данного проекта европейские эксперты также планируют оценить способность системы доставки адаптироваться к условиям военного конфликта. Кроме того, специалисты рассмотрят прямые иностранные инвестиции в сельскохозяйственный сектор и роль богатых бизнесменов в цепочке поставок продуктов питания.
Анализ должен быть основан на актуальной информации, полученной путем структурированных опросов или от фокус-групп, в которых участвуют заинтересованные стороны из Украины и Молдавии, а также операторы из Евросоюза, занимающиеся торговлей с этими странами. Об этом говорят представители Европейской комиссии.
По словам Владимира Оленченко, научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, европейские фермеры понесли убытки из-за свободного ввоза украинских продуктов.