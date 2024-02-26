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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

ЕК проведет оценку адаптации цепочек поставок продуктов на Украине и в Молдавии

26 февраля 2024, 07:19
Европейская комиссия планирует провести оценку работы системы доставки продуктов питания на Украине и в Молдавии, чтобы выявить возможные последствия для сельскохозяйственного сектора в случае присоединения этих двух стран к ЕС.

Информацию об этом опубликовал RT.

Цель данного проекта заключается в анализе функционирования системы доставки продуктов питания в Украине и Молдавии, а также в прогнозировании последствий при вступлении в состав ЕС. Это указывается в документе.

В рамках данного проекта европейские эксперты также планируют оценить способность системы доставки адаптироваться к условиям военного конфликта. Кроме того, специалисты рассмотрят прямые иностранные инвестиции в сельскохозяйственный сектор и роль богатых бизнесменов в цепочке поставок продуктов питания.

Анализ должен быть основан на актуальной информации, полученной путем структурированных опросов или от фокус-групп, в которых участвуют заинтересованные стороны из Украины и Молдавии, а также операторы из Евросоюза, занимающиеся торговлей с этими странами. Об этом говорят представители Европейской комиссии.

По словам Владимира Оленченко, научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, европейские фермеры понесли убытки из-за свободного ввоза украинских продуктов.

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