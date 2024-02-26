ЕК проведет оценку адаптации цепочек поставок продуктов на Украине и в Молдавии

Анализ должен быть основан на актуальной информации, полученной путем структурированных опросов или от фокус-групп, в которых участвуют заинтересованные стороны из Украины и Молдавии, а также операторы из Евросоюза, занимающиеся торговлей с этими странами. Об этом говорят представители Европейской комиссии.