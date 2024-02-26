Для СМИ и болельщиков. В хоккейной академии «Авангард» пройдет открытая тренировка

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Открытая тренировка «Омских ястребов» состоится 2 марта, об этом сообщили в официальной группе команды. Начало мероприятия — в 11:30.
На трибуны академии «Авангард» смогут попасть как представители СМИ, так и болельщики, для этого нужно заранее зарегистрироваться.
«Ждем всех желающих!» — написали в группе.
Напомним, что омский «Авангард» сегодня проведет заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ. На арене в Магнитогорске «ястребы» сразятся с местным «Металлургом». Кроме того, эта встреча определит лидера Восточной конференции.