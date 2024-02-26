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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В хоккейной академии «Авангард» пройдет открытая тренировка «Омских ястребов»

Для СМИ и болельщиков. В хоккейной академии «Авангард» пройдет открытая тренировка

26 февраля 2024, 09:21
Фото: ХК «Омские ястребы»

В хоккейной академии «Авангард» пройдет открытая тренировка «Омских ястребов»

Тренировка состоится 2 марта, чтобы попасть на нее, необходимо заранее зарегистрироваться.

Открытая тренировка «Омских ястребов» состоится 2 марта, об этом сообщили в официальной группе команды. Начало мероприятия — в 11:30.

На трибуны академии «Авангард» смогут попасть как представители СМИ, так и болельщики, для этого нужно заранее зарегистрироваться.

«Ждем всех желающих!» — написали в группе.

Напомним, что омский «Авангард» сегодня проведет заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ. На арене в Магнитогорске «ястребы» сразятся с местным «Металлургом». Кроме того, эта встреча определит лидера Восточной конференции.

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#Хоккей#Омск#Омская область#Новости#Хоккейная академия авангард#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Хоккейный клуб#Анастасия Баянова
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