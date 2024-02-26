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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

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Для омских сельских школ закупят больше 500 ноутбуков на 22 млн рублей

26 февраля 2024, 06:36
Фото: 1MI
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Технику распределят в 72 центра образования «Точка роста».

Министерство образования Омской области планирует приобрести 565 ноутбуков. Заявка появилась на сайте госзакупок. На эти цели планируют выделить до 22,6 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 5 марта. Товар необходимо будет доставить в течение 2 месяцев с момента подписания договора.

Согласно документам, ноутбуки должны иметь диагональ не менее 15 дюймов, расширение экрана Full HD. Минимальный гарантийный срок — 12 месяцев.

Город55 выяснил, куда пойдет данная техника.

«Сегодня опубликована закупка на поставку 565 ноутбуков для 72 центров образования „Точка Роста“, которые будут созданы в сельских школах в рамках национального проекта „Образование“ в этом году. Планируемая дата ввода в работу центров — сентябрь 2024 года», — рассказали в региональном министерстве образования корреспонденту нашего издания.

Цель «Точек роста» — предоставить детям возможности для получения образования, независимо от места проживания. В Омской области проект существует с 2019 года.

Ранее Город55 сообщал, какие фирмы займутся капитальным ремонтом в омских школах.

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#Образование#Омск#Министерство образования#Госзакупки#Ноутбук#Школы#Договор#Евгений Игишев
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