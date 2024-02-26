Для омских сельских школ закупят больше 500 ноутбуков на 22 млн рублей

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Министерство образования Омской области планирует приобрести 565 ноутбуков. Заявка появилась на сайте госзакупок. На эти цели планируют выделить до 22,6 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 5 марта. Товар необходимо будет доставить в течение 2 месяцев с момента подписания договора.
Согласно документам, ноутбуки должны иметь диагональ не менее 15 дюймов, расширение экрана Full HD. Минимальный гарантийный срок — 12 месяцев.
Город55 выяснил, куда пойдет данная техника.
«Сегодня опубликована закупка на поставку 565 ноутбуков для 72 центров образования „Точка Роста“, которые будут созданы в сельских школах в рамках национального проекта „Образование“ в этом году. Планируемая дата ввода в работу центров — сентябрь 2024 года», — рассказали в региональном министерстве образования корреспонденту нашего издания.
Цель «Точек роста» — предоставить детям возможности для получения образования, независимо от места проживания. В Омской области проект существует с 2019 года.
Ранее Город55 сообщал, какие фирмы займутся капитальным ремонтом в омских школах.