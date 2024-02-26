Для омских сельских школ закупят больше 500 ноутбуков на 22 млн рублей

Министерство образования Омской области планирует приобрести 565 ноутбуков. Заявка появилась на сайте госзакупок. На эти цели планируют выделить до 22,6 млн рублей. Предложения от поставщиков принимают до 5 марта. Товар необходимо будет доставить в течение 2 месяцев с момента подписания договора.