Депутатам омского Заксобрания ограничили выезд за границу

Документ касается депутатов, у которых есть доступ к сведениям особой важности и совершенно секретным сведениям. Если народному избраннику необходимо будет поехать в другую страну, то он должен за месяц до отправления направить спикеру ЗС следующие сведения: цель поездки, страна, предполагаемая дата выезда, срок пребывания, название турфирмы или сведения о приглашающей стороне.