Депутатам омского Заксобрания ограничили выезд за границу

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Депутатам Законодательного собрания Омской области ограничили выезд за границу. Постановление на прошлой неделе, 22 февраля, подписал спикер регионального парламента Александр Артемов.
Документ касается депутатов, у которых есть доступ к сведениям особой важности и совершенно секретным сведениям. Если народному избраннику необходимо будет поехать в другую страну, то он должен за месяц до отправления направить спикеру ЗС следующие сведения: цель поездки, страна, предполагаемая дата выезда, срок пребывания, название турфирмы или сведения о приглашающей стороне.
«Решение на ограничение права на выезд из РФ депутата, осведомленного в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принимается в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления» — говорится в тексте постановления.
Ранее Город55 собобщал, что при поездках с детьми в страны ближнего зарубежья, куда не требуется загранпаспорт, ребенку будет необходимо подтверждение гражданства.