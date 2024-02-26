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Published Сегодня, 08:37

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Депутатам омского Заксобрания ограничили выезд за границу

26 февраля 2024, 08:37
Фото: 1MI
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Новшества коснутся народных избранников, у которых есть доступ к секретным сведениям.

Депутатам Законодательного собрания Омской области ограничили выезд за границу. Постановление на прошлой неделе, 22 февраля, подписал спикер регионального парламента Александр Артемов.

Документ касается депутатов, у которых есть доступ к сведениям особой важности и совершенно секретным сведениям. Если народному избраннику необходимо будет поехать в другую страну, то он должен за месяц до отправления направить спикеру ЗС следующие сведения: цель поездки, страна, предполагаемая дата выезда, срок пребывания, название турфирмы или сведения о приглашающей стороне.

«Решение на ограничение права на выезд из РФ депутата, осведомленного в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принимается в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления» — говорится в тексте постановления.

Ранее Город55 собобщал, что при поездках с детьми в страны ближнего зарубежья, куда не требуется загранпаспорт, ребенку будет необходимо подтверждение гражданства.

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#Общество#Омск#Депутаты#Граница#Александр Артемов#Заксобрание#Евгений Игишев#Спикер
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