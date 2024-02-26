«Беспредел». Жители омского поселка пожаловались на незаконную свалку рядом с домами

О ситуации рассказали местные жители в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». По их словам, несанкционированная свалка рядом с поселком Чукреевка образовывается из года в год, но мер по ее ликвидации не принимается. Кто именно оставляет горы мусора на участке — неизвестно.