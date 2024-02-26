«Беспредел». Жители омского поселка пожаловались на незаконную свалку рядом с домами

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
О ситуации рассказали местные жители в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». По их словам, несанкционированная свалка рядом с поселком Чукреевка образовывается из года в год, но мер по ее ликвидации не принимается. Кто именно оставляет горы мусора на участке — неизвестно.
Чтобы хоть как-то улучшить положение, местные жители самостоятельно пытаются бороться с мусором, однако для этого не хватает ресурсов и финансов.
«Каждый год боремся с этим беспределом средствами, собранными нашими жителями поселка, мы устали делать все своими силами, где наша администрация?» — поинтересовался автор поста.
На ситуацию отреагировала и городская администрация, правда, пока только встречным вопросом.
«Здравствуйте. Конкретизируйте, пожалуйста, участок. По возможности, приложите скриншот карты», — обратились в мэрии к жителям Чукреевки.