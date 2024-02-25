Нашлась! Девушка, пропавшая 24 февраля в Омске, была найдена

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Сообщение о поисках девушки 2008 года рождения, ушедшей из дома 24 февраля, размещенное сегодня утром в социальной сети ПСО «Доброспас-Омск» обновлено: сообщается, что девушка найдена.
Отметим, что ситуация привлекала внимание Следственного комитета РФ: о завершении поисков девочки сообщила в комментариях Лариса Болдинова — старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
Напомним, что сообщение о пропаже девушки появилось сегодня утром — сообщалось, что девушку последний раз видели при выходе из дома.