Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

иллюстрация

Нашлась! Девушка, пропавшая 24 февраля в Омске, была найдена

25 февраля 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

15-летняя школьница, пропавшая в Омске, найдена

Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Сообщение о поисках девушки 2008 года рождения, ушедшей из дома 24 февраля, размещенное сегодня утром в социальной сети ПСО «Доброспас-Омск» обновлено: сообщается, что девушка найдена.

Отметим, что ситуация привлекала внимание Следственного комитета РФ: о завершении поисков девочки сообщила в комментариях Лариса Болдинова — старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Напомним, что сообщение о пропаже девушки появилось сегодня утром — сообщалось, что девушку последний раз видели при выходе из дома.

Местонахождение неизвестно. В Омске разыскивают 15-летнюю школьницу, ушедшую из дома
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#СМИ#Поиск#Пропажа#Ск рф#Илья Скобин#Информация#Следственное управление#Общественность
Подпишитесь
Эксперты дают добро. Проект строительства жилого дома на 6-й Станционной одобрен
Сегодня, 09:26
Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины
Вчера, 07:43
Долгожданная передышка. Феноменальные морозы покинут Омскую область
Сегодня, 03:37
«Чудом остался жив». Омские спасатели вынесли из горящих руин сторожевого пса
Сегодня, 08:23
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Сегодня, 05:00
Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву
Сегодня, 06:13