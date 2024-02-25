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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

иллюстрация

Эксперты дают добро. Проект строительства жилого дома на 6-й Станционной одобрен

25 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Соответствующая запись о положительном заключении экспертизы появилась 21 февраля на портале единого госреестра заключений экспертизы.

Проект возведения многоквартирного дома для переселения омичей из аварийного фонда прошел проверку Госэкспертизы Омской области. Авторами проектной документации выступили две организации: геологическая лаборатория «АРХБЮРО 91» и ООО «Сибпроект Омск».

Напомним, что речь идет о скандальной стройке на 218 квартир на 6-й Станционной улице, уже менявшей подрядчика: срыв сроков «Домостроительным комбинатом-3» привел к расторжению контракта со стороны депстроя Омска и признанию «ДСК-3» недобросовестной организацией. После этого на объект «зашел» новый подрядчик — «СМУ №1», а достроить дом рассчитывают в июле нынешнего года.

Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
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#Общество#Строительство#Новости#Экспертиза#Дом#Илья Скобин#Домостроительный комбинат-3#СМУ №1#Аварийный фонд#Геологическая лаборатория#Сибпроект Омск
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