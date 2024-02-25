Эксперты дают добро. Проект строительства жилого дома на 6-й Станционной одобрен

Напомним, что речь идет о скандальной стройке на 218 квартир на 6-й Станционной улице, уже менявшей подрядчика: срыв сроков «Домостроительным комбинатом-3» привел к расторжению контракта со стороны депстроя Омска и признанию «ДСК-3» недобросовестной организацией. После этого на объект «зашел» новый подрядчик — «СМУ №1», а достроить дом рассчитывают в июле нынешнего года.