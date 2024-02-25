Эксперты дают добро. Проект строительства жилого дома на 6-й Станционной одобрен

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Проект возведения многоквартирного дома для переселения омичей из аварийного фонда прошел проверку Госэкспертизы Омской области. Авторами проектной документации выступили две организации: геологическая лаборатория «АРХБЮРО 91» и ООО «Сибпроект Омск».
Напомним, что речь идет о скандальной стройке на 218 квартир на 6-й Станционной улице, уже менявшей подрядчика: срыв сроков «Домостроительным комбинатом-3» привел к расторжению контракта со стороны депстроя Омска и признанию «ДСК-3» недобросовестной организацией. После этого на объект «зашел» новый подрядчик — «СМУ №1», а достроить дом рассчитывают в июле нынешнего года.