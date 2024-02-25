Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

иллюстрация

Долгожданная передышка. Феноменальные морозы покинут Омскую область

25 февраля 2024, 03:37
Фото: 1MI
иллюстрация

Омскую область ожидает весеннее потепление

Комфортная температура и снегопады: после продолжительных заморозков в регион заглянет относительное тепло.

По данным сервиса Ventusky, весна вот-вот начнется не только «официально»: следующая неделя обещает быть гораздо комфортнее своей предшественницы. Пронзительный ветер тоже перестанет доставлять неприятности.

Долгожданное потепление почувствуется уже в понедельник, 26 февраля: утром температура составит -10 градусов, но после восхода солнца воздух прогреется до -5. Кроме того, омичей ждет и продолжительный снегопад, который продлится почти весь день. Вторник продолжит начинания понедельника — станет еще теплее (- 8 с утра и -4 днем), а снегопад продолжится в первой половине дня.

«Экватор» недели, среда, куда более противоречива: утром ожидается кратковременный снегопад и -5 градусов тепла, при прояснении температура незначительно понизится до -7, после чего, днем, станет еще чуточку теплее: -4 градуса во второй половине дня. Вот только впечатления от внезапного потепления будут смазаны: синоптики прогнозируют во второй половине дня усиление ветра до 3,6 м/c.

Четверг напомнит, что он — все еще последний день зимы: утром температура воздуха задержится на отметках -8 и -9, но уже во второй половине дня тепло вновь вернется — ожидаются -3 градуса тепла. Пятница — первый день весны, тоже обещает не подвести: -5 утром, небольшое похолодание при прояснении (до -8) и уверенные -3 под солнечным светом. Осадков и усиления ветра — не ожидается.

А вот выходные, судя по прогнозам, будут отличаться — к сожалению, не в лучшую сторону. В субботу синоптики прогнозируют -8 градусов утром, при прояснении похолодает до -13, после чего, всю вторую половину дня, воздух будет прогреваться: в «пике» ожидается -4 градуса. Воскресенье и вовсе претендует на звание «самого холодного дня недели»: -8 утром, -20 при прояснении и -7 во второй половине дня. После заката температура опустится еще ниже, до -16. Температура будет меняться стремительно, поэтому метеозависимым омичам стоит быть особенно аккуратными.

Отметим, что прогноз погоды может измениться в любую секунду: всегда уточняйте наиболее актуальные данные перед выходом из дома.

Серьезных осадков не ожидаетсяСерьезных осадков не ожидается
Самым холодным днем недели станет воскресеньеСамым холодным днем недели станет воскресенье
Утро воскресенья напомнит о минувших холодахУтро воскресенья напомнит о минувших холодах
Серьезных осадков не ожидается
Фото: Ventusky
Завалит снегом. Омскую область ждет потепление и продолжительные осадки
Узнать подробнее
#Погода#Снегопад#Омск#Новости#Температура#Весна#Ветер#Прогноз#Тепло#Илья Скобин
Подпишитесь
Эксперты дают добро. Проект строительства жилого дома на 6-й Станционной одобрен
Сегодня, 09:26
Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины
Вчера, 07:43
«Чудом остался жив». Омские спасатели вынесли из горящих руин сторожевого пса
Сегодня, 08:23
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Сегодня, 05:00
Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву
Сегодня, 06:13