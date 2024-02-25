Долгожданная передышка. Феноменальные морозы покинут Омскую область

А вот выходные, судя по прогнозам, будут отличаться — к сожалению, не в лучшую сторону. В субботу синоптики прогнозируют -8 градусов утром, при прояснении похолодает до -13, после чего, всю вторую половину дня, воздух будет прогреваться: в «пике» ожидается -4 градуса. Воскресенье и вовсе претендует на звание «самого холодного дня недели»: -8 утром, -20 при прояснении и -7 во второй половине дня. После заката температура опустится еще ниже, до -16. Температура будет меняться стремительно, поэтому метеозависимым омичам стоит быть особенно аккуратными.