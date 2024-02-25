Долгожданная передышка. Феноменальные морозы покинут Омскую область

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
По данным сервиса Ventusky, весна вот-вот начнется не только «официально»: следующая неделя обещает быть гораздо комфортнее своей предшественницы. Пронзительный ветер тоже перестанет доставлять неприятности.
Долгожданное потепление почувствуется уже в понедельник, 26 февраля: утром температура составит -10 градусов, но после восхода солнца воздух прогреется до -5. Кроме того, омичей ждет и продолжительный снегопад, который продлится почти весь день. Вторник продолжит начинания понедельника — станет еще теплее (- 8 с утра и -4 днем), а снегопад продолжится в первой половине дня.
«Экватор» недели, среда, куда более противоречива: утром ожидается кратковременный снегопад и -5 градусов тепла, при прояснении температура незначительно понизится до -7, после чего, днем, станет еще чуточку теплее: -4 градуса во второй половине дня. Вот только впечатления от внезапного потепления будут смазаны: синоптики прогнозируют во второй половине дня усиление ветра до 3,6 м/c.
Четверг напомнит, что он — все еще последний день зимы: утром температура воздуха задержится на отметках -8 и -9, но уже во второй половине дня тепло вновь вернется — ожидаются -3 градуса тепла. Пятница — первый день весны, тоже обещает не подвести: -5 утром, небольшое похолодание при прояснении (до -8) и уверенные -3 под солнечным светом. Осадков и усиления ветра — не ожидается.
А вот выходные, судя по прогнозам, будут отличаться — к сожалению, не в лучшую сторону. В субботу синоптики прогнозируют -8 градусов утром, при прояснении похолодает до -13, после чего, всю вторую половину дня, воздух будет прогреваться: в «пике» ожидается -4 градуса. Воскресенье и вовсе претендует на звание «самого холодного дня недели»: -8 утром, -20 при прояснении и -7 во второй половине дня. После заката температура опустится еще ниже, до -16. Температура будет меняться стремительно, поэтому метеозависимым омичам стоит быть особенно аккуратными.
Отметим, что прогноз погоды может измениться в любую секунду: всегда уточняйте наиболее актуальные данные перед выходом из дома.