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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Дом на Пригородной, 23/2

Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины

24 февраля 2024, 07:43
Фото: yandex.ru/maps
Дом на Пригородной, 23/2

В омском доме на Пригородной из-за стройки по соседству появились новые трещины

В выходной день, 24 февраля, жителей многоэтажек разбудил шум на стройплощадке нового ЖК «Мирапорт».

Жители домов на Пригородной продолжают жаловаться на неудобства, возникшие из-за стройки нового ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша.

Как рассказал Городу55 омич Александр, дом на Пригородной, 23/2 продолжает трещать по швам. Первые трещины образовались почти месяц назад. Однако они продолжают появляться до сих пор.

«Были следователь, прокуратура, ГЖИ. Причину возникновения трещин так и не установили. Пришли, потоптались, сфотографировали, ушли и все. Ситуация в доме все хуже и хуже с каждым днем, а нам так и не дали ответа о причинах возникновения и дальнейшего распространения трещин. Видимо пока не случится беда, так никто и ни начнет работать. Получается у нас все настроено на устранение, но никак не на предотвращение», — прокомментировал Городу55 местный житель.
Новые трещины в девятиэтажке на ПригороднойНовые трещины в девятиэтажке на Пригородной
Новые трещины в девятиэтажке на ПригороднойНовые трещины в девятиэтажке на Пригородной
Новые трещины в девятиэтажке на ПригороднойНовые трещины в девятиэтажке на Пригородной
Новые трещины в девятиэтажке на ПригороднойНовые трещины в девятиэтажке на Пригородной
Новые трещины в девятиэтажке на Пригородной
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи, проживающие в многоэтажке, боятся, что их дом может просто рухнуть. При этом в субботу, 24 февраля, жильцов утром разбудил шум. С 8 утра на стройке начали забивать сваи, на нарушения омичи уже пожаловались в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Напомним, что для наблюдения за трещинами 12 февраля в девятиэтажке на Пригородной, 23 к2 установили 16 маяков. Позднее техническую проверку провел и застройщик — компания «Причал 55». Уровень вибрации специальным устройством замерили в присутствии жильцов, и результат оказался в пределах допустимой нормы. Однако жильцы все равно считают, что проблемы в их домах возникли именно из-за стройки и забивки свай.

Небольшое землетрясение. В многоэтажке на Пригородной с кучей трещин установили маяки
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