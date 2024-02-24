Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины

Напомним, что для наблюдения за трещинами 12 февраля в девятиэтажке на Пригородной, 23 к2 установили 16 маяков. Позднее техническую проверку провел и застройщик — компания «Причал 55». Уровень вибрации специальным устройством замерили в присутствии жильцов, и результат оказался в пределах допустимой нормы. Однако жильцы все равно считают, что проблемы в их домах возникли именно из-за стройки и забивки свай.