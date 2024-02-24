Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Жители домов на Пригородной продолжают жаловаться на неудобства, возникшие из-за стройки нового ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша.
Как рассказал Городу55 омич Александр, дом на Пригородной, 23/2 продолжает трещать по швам. Первые трещины образовались почти месяц назад. Однако они продолжают появляться до сих пор.
«Были следователь, прокуратура, ГЖИ. Причину возникновения трещин так и не установили. Пришли, потоптались, сфотографировали, ушли и все. Ситуация в доме все хуже и хуже с каждым днем, а нам так и не дали ответа о причинах возникновения и дальнейшего распространения трещин. Видимо пока не случится беда, так никто и ни начнет работать. Получается у нас все настроено на устранение, но никак не на предотвращение», — прокомментировал Городу55 местный житель.
Омичи, проживающие в многоэтажке, боятся, что их дом может просто рухнуть. При этом в субботу, 24 февраля, жильцов утром разбудил шум. С 8 утра на стройке начали забивать сваи, на нарушения омичи уже пожаловались в единую дежурно-диспетчерскую службу.
Напомним, что для наблюдения за трещинами 12 февраля в девятиэтажке на Пригородной, 23 к2 установили 16 маяков. Позднее техническую проверку провел и застройщик — компания «Причал 55». Уровень вибрации специальным устройством замерили в присутствии жильцов, и результат оказался в пределах допустимой нормы. Однако жильцы все равно считают, что проблемы в их домах возникли именно из-за стройки и забивки свай.