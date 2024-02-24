Госэкспертиза забраковала проект. Омички хотят отремонтировать фасад московского ТЦ

Реконструкцией рассчитывали заняться две омские предпринимательницы Татьяна Белозерова (зарегистрировала ИП в 2017 году) и Ольга Фалелеева (в качестве ИП работает с 2004 года). Проектную документацию для них разработала компания «Проект Строй» из Омска, выручка которого в 2022 году составила 25,3 млн рублей.