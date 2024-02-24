Госэкспертиза забраковала проект. Омички хотят отремонтировать фасад московского ТЦ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Городу55 стало известно, что «Московская государственная экспертиза» не одобрила проект ремонта фасада здания торгового центра, который находится в Москве на Ярославском шоссе. Заключение экспертизы оказалось отрицательным.
Реконструкцией рассчитывали заняться две омские предпринимательницы Татьяна Белозерова (зарегистрировала ИП в 2017 году) и Ольга Фалелеева (в качестве ИП работает с 2004 года). Проектную документацию для них разработала компания «Проект Строй» из Омска, выручка которого в 2022 году составила 25,3 млн рублей.
Фалелеевой в Омске принадлежит торговый центр «Контр Адмиралъ» на улице Конева. Московский ТЦ после реконструкции фасада, кстати, будет переименован в «Адмиралъ», сейчас же он называется «Ярославчик».
Сейчас для офиса площадью 325 кв. м в московском ТЦ ищут арендатора, платеж за месяц составит 500 тысяч рублей. Из этого объявления как раз следует, что отремонтировать фасад планировали до лета.
«На территории БЦ уже обустроена парковка на 14 машиномест, и в процессе стройка еще на 20 машиномест», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу торговый центр на Дмитрева. Общая площадь помещений составляет почти 1,5 тысяч «квадратов», стать владельцем здания можно за 185 млн рублей.