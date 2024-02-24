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Госэкспертиза забраковала проект. Омички хотят отремонтировать фасад московского ТЦ

24 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

Госэкспертиза забраковала двум омичкам проект ремонта фасада московского ТЦ

Над проектной документацией работала омская компания «Проект Строй».

Городу55 стало известно, что «Московская государственная экспертиза» не одобрила проект ремонта фасада здания торгового центра, который находится в Москве на Ярославском шоссе. Заключение экспертизы оказалось отрицательным.

Реконструкцией рассчитывали заняться две омские предпринимательницы Татьяна Белозерова (зарегистрировала ИП в 2017 году) и Ольга Фалелеева (в качестве ИП работает с 2004 года). Проектную документацию для них разработала компания «Проект Строй» из Омска, выручка которого в 2022 году составила 25,3 млн рублей.

Фалелеевой в Омске принадлежит торговый центр «Контр Адмиралъ» на улице Конева. Московский ТЦ после реконструкции фасада, кстати, будет переименован в «Адмиралъ», сейчас же он называется «Ярославчик».

Сейчас для офиса площадью 325 кв. м в московском ТЦ ищут арендатора, платеж за месяц составит 500 тысяч рублей. Из этого объявления как раз следует, что отремонтировать фасад планировали до лета.

«На территории БЦ уже обустроена парковка на 14 машиномест, и в процессе стройка еще на 20 машиномест», — говорится в объявлении.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу торговый центр на Дмитрева. Общая площадь помещений составляет почти 1,5 тысяч «квадратов», стать владельцем здания можно за 185 млн рублей.

В Омске за 185 млн выставили на продажу торговый комплекс на улице Дмитриева
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#Общество#Бизнес#Ремонт#Омск#Реконструкция#Аренда#Москва#Предприниматель#Торговый центр#Новости#Тц#Юлия Истомина
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