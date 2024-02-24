ФОМС и Росздравнадзор заключили договор о межведомственном взаимодействии

По словам главы ФОМС, соглашение было подписано прежде всего в интересах граждан — владельцев полисов ОМС и направлено на контроль соблюдения прав застрахованных лиц на получение качественных медицинских услуг. Благодаря взаимодействию между двумя организациями можно будет осуществлять проверку доступности и качества медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам в сфере ОМС, а также быстро принимать решения по исправлению допущенных медорганизациями ошибок.