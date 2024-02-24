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ФОМС и Росздравнадзор заключили договор о межведомственном взаимодействии

ФОМС и Росздравнадзор заключили договор о межведомственном взаимодействии

24 февраля 2024, 12:16
Фото: пресс-служба Росздравнадзора
Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой был подписан договор о межведомственном взаимодействии для повышения качества и доступности медпомощи.

Подписание документа состоялось на полях международной выставки-форума «Россия» в рамках дня здоровья, пишут РИА Новости.

Соглашение предусматривает обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий в медорганизациях. В том числе это касается мероприятий по контролю объемов, сроков, качества и условий оказания медпомощи территориальными ФОМС и страховыми медорганизациями, а также контроля и надзора за оказанием медуслуг, осуществляемого территориальными подразделениями Росздравнадзора.

По словам главы ФОМС, соглашение было подписано прежде всего в интересах граждан — владельцев полисов ОМС и направлено на контроль соблюдения прав застрахованных лиц на получение качественных медицинских услуг. Благодаря взаимодействию между двумя организациями можно будет осуществлять проверку доступности и качества медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам в сфере ОМС, а также быстро принимать решения по исправлению допущенных медорганизациями ошибок.

Полученная информация станет основой для создания единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.

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