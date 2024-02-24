ФОМС и Росздравнадзор заключили договор о межведомственном взаимодействии

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Подписание документа состоялось на полях международной выставки-форума «Россия» в рамках дня здоровья, пишут РИА Новости.
Соглашение предусматривает обмен сведениями о результатах контрольно-экспертных мероприятий в медорганизациях. В том числе это касается мероприятий по контролю объемов, сроков, качества и условий оказания медпомощи территориальными ФОМС и страховыми медорганизациями, а также контроля и надзора за оказанием медуслуг, осуществляемого территориальными подразделениями Росздравнадзора.
По словам главы ФОМС, соглашение было подписано прежде всего в интересах граждан — владельцев полисов ОМС и направлено на контроль соблюдения прав застрахованных лиц на получение качественных медицинских услуг. Благодаря взаимодействию между двумя организациями можно будет осуществлять проверку доступности и качества медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам в сфере ОМС, а также быстро принимать решения по исправлению допущенных медорганизациями ошибок.
Полученная информация станет основой для создания единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.