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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

иллюстрация

Новая коробка. На омском Левобережье построят очередной склад

23 февраля 2024, 05:35
Фото: Город55
иллюстрация

На омском Левобережье построят очередной склад

Предполагается, что это хозяйственное здание появится на окраине Кировского округа.

На Левом берегу Омска появится новый склад. В администрации города рассказали, что работы по строительству согласованы.

Представители депархитектуры решили, что этот объект не помешает жителям Левобережья и не нанесет вреда со стороны эстетики. К слову, склад появится на 2-й Солнечной на территории Кировского округа.

В конечном счете часть окраины города займет склад размером 1 103 кв м. Складское здание будет переменной этажности, говорят в мэрии. Застройщиком выступит предприниматель Гнатенко А. В. Сотрудники профильного департамента выдали ему разрешение на работы.

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#Город#Омск#Омская область#Строительство#Склад#Новости#Застройка#Левобережье#Алина Ясинская#Департамент архитектуры и градостроительства
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