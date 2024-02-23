Новая коробка. На омском Левобережье построят очередной склад

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
На Левом берегу Омска появится новый склад. В администрации города рассказали, что работы по строительству согласованы.
Представители депархитектуры решили, что этот объект не помешает жителям Левобережья и не нанесет вреда со стороны эстетики. К слову, склад появится на 2-й Солнечной на территории Кировского округа.
В конечном счете часть окраины города займет склад размером 1 103 кв м. Складское здание будет переменной этажности, говорят в мэрии. Застройщиком выступит предприниматель Гнатенко А. В. Сотрудники профильного департамента выдали ему разрешение на работы.