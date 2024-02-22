Зелень вместо колбасы. Опубликован список вредных и полезных продуктов для сердца

Кроме того, следует следить за количеством употребляемой соли. Ее и так достаточно много в продуктах, как и сахара, а некоторые любят, что называется, перебарщивать. Но повышенное содержание натрия в организме травмирует сердечную мышцу, а также поднимает давление. С возрастом по-хорошему нужно убирать солонку в сторону и довольствоваться тем объемом соли, что добавили при готовке.