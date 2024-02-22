Зелень вместо колбасы. Опубликован список вредных и полезных продуктов для сердца

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
С правильным питанием возможно избежать различных болезней сердца. Есть продукты, которые помогают сердечной мышце, о них важно помнить и не забывать употреблять.
Снижению холестерина способствуют яблоки, богатые клетчаткой. Продукты с калием активизирует выделительную систему, снижая тем самым отеки. Собственно, этот фрукт — кладезь нужного для сердца микроэлемента. Также в нем есть пектин, который выводит вредные вещества из организма.
Гранат делают кровь не такой вязкой и также борется с холестерином. А грейпфрут — с преждевременным старением сердечной мышцы. В авокадо содержится много калия и полиненасыщенные жирные кислоты. Это помогает в борьбе со стрессом и высоким давлением.
Необходимый сердцу магний можно отыскать в листьях салата, щавеле, шпинате, рукколе и в другой зелени. Употребляя их, вы занимаетесь профилактикой образования тромбов и насыщает кровь кислородом.
Сердечной мышце полезна белокочанная капуста и брокколи, чеснок. Последний уменьшает напряжение стенок сосудов и профилактирует сердечную недостаточность. Много калия в тыкве, а также витамина С. Она полезна для нормализации уровня давления.
Бобы — источник клетчатки и защита сосудов от холестерина. Также стоит включить в свой рацион злаки, но не быстрого приготовления, потому что они не приносят никакой пользы. Для помощи сердцу можете есть тофу.
Снизить риск развития сердечных болезней, инфарктов можно с употреблением рыбы. Достаточно 100 граммов в неделю по два раза, чтобы был эффект. Очень полезна жирная морская рыба, поскольку в ней есть полиненасыщенные жирные кислоты.
Обратите внимание на грецкие орехи, которые богаты жирными кислотами. Они работают на благо сердечной мышце, уменьшая вероятность тяжелых заболеваний. Также очень полезны будут миндаль, кешью, лесной, кедровый орехи.
Животные жиры лучше исключать, если есть хоть какой-то сердечный недуг. При этом растительные будут только в радость сердцу. Оливковое масло содержит много витамина Е и борется с тромбозом сосудов. Также можно присмотреться к кунжутному, льняному, тыквенному, миндальному маслам. Без фанатизма добавляйте их в продукты для здоровья сердечной мышцы и кожи.
По возможности стоит отказаться от различных маргаринов и модифицированных жиров. Колбасы, консервы, выпечка, икра, майонез, жареные во фритюре продукты — враги для организма, в особенности для сердечной мышцы. В «черный» список также записываем шампанское, шипучие вина, пиво и крепкое спиртное.
Кроме того, следует следить за количеством употребляемой соли. Ее и так достаточно много в продуктах, как и сахара, а некоторые любят, что называется, перебарщивать. Но повышенное содержание натрия в организме травмирует сердечную мышцу, а также поднимает давление. С возрастом по-хорошему нужно убирать солонку в сторону и довольствоваться тем объемом соли, что добавили при готовке.