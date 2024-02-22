Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

В Омской области похоронили погибшего на СВО в день его 55-летия

«Вражеская пуля убила героя»: омича похоронили в день его 55-летия

22 февраля 2024, 03:44

В Омской области похоронили погибшего на СВО в день его 55-летия

Прощание прошло в деревне Дубровка Горьковского района.

Вчера, 21 февраля, в Омской области прошли похороны участника специальной военной операции. Владимира Кудинова проводили в последний путь в деревне Дубровка в Горьковском районе. Об этом рассказали в администрации Октябрьского сельского поселения.

— Вот и в нашу деревню Дубровка пришло горе, — сообщается на стене официального паблика администрации на сайте «ВКонтакте». — В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк и товарищ — Кудинов Владимир Николаевич. Владимир Николаевич родился 21 февраля 1969 года, и сегодня бы ему исполнилось 55 лет, но отпраздновать юбилей не получилось, вражеская пуля убила героя. Всю свою жизнь он был достойным гражданином нашей Родины, любящим мужем и прекрасным отцом, воспитавшим двух сыновей. Он был настоящим мужиком, настоящим патриотом своей страны, и погиб как герой, защищая нашу Родину.
Владимир КудиновВладимир Кудинов
Владимир Кудинов
Фото: администрация Октябрьского сельского поселения

Известно, что Кудинов заключил контракт в качестве добровольца. О его отправке в вооруженные силы администрация Октябрьского поселения сообщала 6 июля 2023 года с пожеланиями «здоровья, выдержки и удачи».

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Кудинова.

Осталась жена и дочери. В зоне СВО погиб 47-летний отец двоих детей
Узнать подробнее
#Общество#Новости#Похороны#Николай Эйхвальд#Сво
Подпишитесь
Каждое дерево на счету. В Омске «Эталону» не разрешили вырубить на стройке 392 березы
Вчера, 13:15
Еще один на этой неделе. В Омской области загорелся женский монастырь
Сегодня, 02:50
Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза
Вчера, 09:51
В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных
Вчера, 07:39
Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек
Вчера, 05:49
Омский митрополит Дионисий совершил крестный ход вокруг загоревшегося монастыря
Сегодня, 03:35