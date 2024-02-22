«Вражеская пуля убила героя»: омича похоронили в день его 55-летия

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Вчера, 21 февраля, в Омской области прошли похороны участника специальной военной операции. Владимира Кудинова проводили в последний путь в деревне Дубровка в Горьковском районе. Об этом рассказали в администрации Октябрьского сельского поселения.
— Вот и в нашу деревню Дубровка пришло горе, — сообщается на стене официального паблика администрации на сайте «ВКонтакте». — В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк и товарищ — Кудинов Владимир Николаевич. Владимир Николаевич родился 21 февраля 1969 года, и сегодня бы ему исполнилось 55 лет, но отпраздновать юбилей не получилось, вражеская пуля убила героя. Всю свою жизнь он был достойным гражданином нашей Родины, любящим мужем и прекрасным отцом, воспитавшим двух сыновей. Он был настоящим мужиком, настоящим патриотом своей страны, и погиб как герой, защищая нашу Родину.
Известно, что Кудинов заключил контракт в качестве добровольца. О его отправке в вооруженные силы администрация Октябрьского поселения сообщала 6 июля 2023 года с пожеланиями «здоровья, выдержки и удачи».
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Кудинова.