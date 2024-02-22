В деревне Дубровка Кормиловского района Омской области подключены к газу первые дома

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Газификация деревни стала возможна благодаря строительству межпоселкового газопровода и внутрипоселковых сетей по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. В населенном пункте создана техническая возможность подключения 64 домовладений.
«Газовые сети подведены к границам каждого дома в Дубровке. Три домовладения подключены к сетевому газу. Ждем заявок от жителей деревни. Газификация Кормиловского района продолжается, на очереди — деревня Михеевка, в которой техническая возможность подключения создана для 27 домовладений», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Справка
АО «Омскоблгаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.