Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В деревне Дубровка Кормиловского района Омской области подключены к газу первые дома

В деревне Дубровка Кормиловского района Омской области подключены к газу первые дома

22 февраля 2024, 13:57
Фото: 1MI
Специалисты «Омскоблгаз» приступили к подключению домовладений в деревне Дубровка Кормиловского района Омской области.

Газификация деревни стала возможна благодаря строительству межпоселкового газопровода и внутрипоселковых сетей по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. В населенном пункте создана техническая возможность подключения 64 домовладений.

«Газовые сети подведены к границам каждого дома в Дубровке. Три домовладения подключены к сетевому газу. Ждем заявок от жителей деревни. Газификация Кормиловского района продолжается, на очереди — деревня Михеевка, в которой техническая возможность подключения создана для 27 домовладений», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

Справка

АО «Омскоблгаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

Подпишитесь
Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел
Сегодня, 05:24
До 250 тысяч. В Омске увеличили единовременные выплаты для мобилизованных
Сегодня, 08:50
Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев
Сегодня, 04:52
Нужны теплые носки. Известны сроки ремонта вновь сломавшегося котла на омской ТЭЦ-5
Сегодня, 08:56
Паводок неминуем. Синоптики сделали прогноз погоды на март в Омской области
Сегодня, 07:46
Проще пешком. Предпраздничным вечером омские дороги сковали 10-балльные пробки
Сегодня, 12:53