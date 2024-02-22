В деревне Дубровка Кормиловского района Омской области подключены к газу первые дома

«Газовые сети подведены к границам каждого дома в Дубровке. Три домовладения подключены к сетевому газу. Ждем заявок от жителей деревни. Газификация Кормиловского района продолжается, на очереди — деревня Михеевка, в которой техническая возможность подключения создана для 27 домовладений», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.