Ученые исследовали влияние рациона на самочувствие женщин в период менопаузы

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Исследование показало, что наиболее эффективным способом улучшить самочувствие, снизить интенсивность приливов жара и стать бодрее является ежедневное потребление 1-1,2 грамма белка на каждый килограмм веса, пишут «Известия».
Ученые рекомендуют включать в рацион 30 грамм орехов, 300 грамм овощей и 200 грамм фруктов ежедневно. Это поможет улучшить самочувствие, уменьшить приливы жара и повысить энергию. Половину необходимого количества белка следует получать из растительных продуктов, таких как бобы, чечевица, фасоль, нут и киноа.