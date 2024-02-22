Ученые исследовали влияние рациона на самочувствие женщин в период менопаузы

Ученые рекомендуют включать в рацион 30 грамм орехов, 300 грамм овощей и 200 грамм фруктов ежедневно. Это поможет улучшить самочувствие, уменьшить приливы жара и повысить энергию. Половину необходимого количества белка следует получать из растительных продуктов, таких как бобы, чечевица, фасоль, нут и киноа.