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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Ученые исследовали влияние рациона на самочувствие женщин в период менопаузы

22 февраля 2024, 12:42
Ученые из университета Земмельвейса в Венгрии провели исследование, чтобы определить, какие продукты питания могут помочь женщинам во время менопаузы.

Исследование показало, что наиболее эффективным способом улучшить самочувствие, снизить интенсивность приливов жара и стать бодрее является ежедневное потребление 1-1,2 грамма белка на каждый килограмм веса, пишут «Известия».

Ученые рекомендуют включать в рацион 30 грамм орехов, 300 грамм овощей и 200 грамм фруктов ежедневно. Это поможет улучшить самочувствие, уменьшить приливы жара и повысить энергию. Половину необходимого количества белка следует получать из растительных продуктов, таких как бобы, чечевица, фасоль, нут и киноа.

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