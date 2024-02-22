Терпим лишения. Скоро в омских Нефтяниках на день отключат воду

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
29 февраля по некоторым адресам в городке Нефтяников произойдет отключение воды. Причина — ремонтные работы для обеспечения надежного водоснабжения. Они пройдут на водопроводе по адресу проспект Мира, 27а.
Так, с 10:00 до 20:00 часов воды не будет в следующих строениях:
Омский водоканал попросил жителей этих домов запастись водой на время ремонта и надеется на их понимание.
Напомним, что 27 февраля, в городе произойдет еще одно отключение воды, но намного масштабнее. Адреса, которые оно затронет, доступны в нашем материале.