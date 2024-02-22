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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Стало известно, когда в омских Нефтяниках на день отключат воду

Терпим лишения. Скоро в омских Нефтяниках на день отключат воду

22 февраля 2024, 09:39
Фото: Росводоканал Омск

Стало известно, когда в омских Нефтяниках на день отключат воду

Ремонтные работы пройдут на водопроводе по адресу проспект Мира, 27а.

29 февраля по некоторым адресам в городке Нефтяников произойдет отключение воды. Причина — ремонтные работы для обеспечения надежного водоснабжения. Они пройдут на водопроводе по адресу проспект Мира, 27а.

Так, с 10:00 до 20:00 часов воды не будет в следующих строениях:

  • проспект Мира, 25В,
  • проспект Мира, 27а;
  • проспект Культуры, 4а.

Омский водоканал попросил жителей этих домов запастись водой на время ремонта и надеется на их понимание.

Напомним, что 27 февраля, в городе произойдет еще одно отключение воды, но намного масштабнее. Адреса, которые оно затронет, доступны в нашем материале.

Скоро в Омске произойдет глобальное отключение воды. Публикуем адреса
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#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Водопровод#Холодное водоснабжение#Отключение горячей воды#Ремонт водопровода#Отключение#Анастасия Баянова
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