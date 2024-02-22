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Статус страны — гостя ПМЭФ подтвердил посол Султаната Оман

Статус страны — гостя ПМЭФ подтвердил посол Султаната Оман

22 февраля 2024, 18:18
Фото: roscongress.org
Посол Омана в РФ Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым подтвердил участие Султаната Оман в статусе страны — гостя ПМЭФ.

По словам Антона Кобякова, даже в период сложной геополитической обстановки России удается успешно развивать взаимовыгодные отношения с государствами арабского мира. Удачным примером этого является участие их лидеров в ПМЭФ, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии, пишет spb.mk.ru.

За последние годы странами — гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ, а в текущем году этот статус присвоен Султанату Оман.

«Уверен, что участие Султаната Оман в ПМЭФ задаст сильный импульс торгово-экономическим отношениям между нашими странами, а также позволит участникам Форума и жителям города лучше познакомиться с многовековой историей, традициями и культурой Омана», — добавил Кобяков.

Кобяков уточнил, что участие Султаната Оман в качестве гостя Петербургского международного экономического форума предполагает участие его делегации в деловой и культурной программах.

В ходе диалога коснулись основных этапов подготовки и стратегии для наиболее эффективного позиционирования Султаната Оман в рамках ПМЭФ-2024.

Напомним: Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI является официальным информационным партнёром ПМЭФ.

#Общество
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