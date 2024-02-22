Статус страны — гостя ПМЭФ подтвердил посол Султаната Оман

По словам Антона Кобякова, даже в период сложной геополитической обстановки России удается успешно развивать взаимовыгодные отношения с государствами арабского мира. Удачным примером этого является участие их лидеров в ПМЭФ, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии, пишет spb.mk.ru.