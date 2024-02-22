Срок готов. В Омске иностранец хотел дать взятку работнику правоохранительных органов

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Кировском районном суде состоялось заседание по уголовному делу 31-летнего иностранца. Доказано, что он дал взятку сотруднику правоохранительных органов. Это произошло в середине прошлого лета.
Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина дал 106 тыс рублей должностному лицу, чтобы тот помог «замять» уголовное дело, подкрепленное вещественными доказательствами. Также за эти деньги уроженец другой страны надеялся получить помощь в выезде за пределы России.
Сотрудник отказался от взятки и пригласил иностранного гражданина на беседу с коллегами-оперативниками. Задержанного приговорили к лишению свободы. Он будет год сидеть в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил конфисковать деньги, которые мужчина давал в качестве взятки. Они будут обращены в собственность государства.
Напомним, в Омске не так давно выяснилось, что один из чиновников городской администрации получил взятку. Речь идет о заместителе директора департамента имущественных отношений Евгения Кондратьева. Правда, теперь уже нельзя назвать его таковым — с должности он был быстро убран.