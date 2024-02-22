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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

иллюстрация

Срок готов. В Омске иностранец хотел дать взятку работнику правоохранительных органов

22 февраля 2024, 11:44
Фото: Город55
иллюстрация

Иностранец пытался дать взятку омскому сотруднику правоохранительных органов

Деньги, предложенные в качестве незаконного вознаграждения, решено передать государству.

В Кировском районном суде состоялось заседание по уголовному делу 31-летнего иностранца. Доказано, что он дал взятку сотруднику правоохранительных органов. Это произошло в середине прошлого лета.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина дал 106 тыс рублей должностному лицу, чтобы тот помог «замять» уголовное дело, подкрепленное вещественными доказательствами. Также за эти деньги уроженец другой страны надеялся получить помощь в выезде за пределы России.

Сотрудник отказался от взятки и пригласил иностранного гражданина на беседу с коллегами-оперативниками. Задержанного приговорили к лишению свободы. Он будет год сидеть в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил конфисковать деньги, которые мужчина давал в качестве взятки. Они будут обращены в собственность государства.

Напомним, в Омске не так давно выяснилось, что один из чиновников городской администрации получил взятку. Речь идет о заместителе директора департамента имущественных отношений Евгения Кондратьева. Правда, теперь уже нельзя назвать его таковым — с должности он был быстро убран.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Дача взятки#Приговор#Новости#Транспортная прокуратура#Алина Ясинская
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