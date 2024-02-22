Срок готов. В Омске иностранец хотел дать взятку работнику правоохранительных органов

Сотрудник отказался от взятки и пригласил иностранного гражданина на беседу с коллегами-оперативниками. Задержанного приговорили к лишению свободы. Он будет год сидеть в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил конфисковать деньги, которые мужчина давал в качестве взятки. Они будут обращены в собственность государства.