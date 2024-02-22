Синхронизируют планы. Новое омское пространство на Гагарина не доделали из-за забора

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В среду, 21 февраля, на заседании «зеленой комиссии» рассмотрели обращение от предпринимательницы Марины Беляковой. Омичка хотела, чтобы ей согласовали вырубку 8 деревьев и 435 кв. м поросли за зданием мэрии на Гагарина. На месте вырубленных деревьев собираются организовать парковку общественного пространства «Омский телеграфъ».
С подобным запросом предпринимательница уже обращалась на «зеленую комиссию» в декабре 2022 года. Правда, тогда речь шла о сносе 11 деревьев — 8 на внутридворовой территории зданий, а 3 — на улице Гагарина. Белякова уже даже успела выполнить компенсационное озеленение и оплатить восстановительную стоимость в размере 386095 рублей (на 2024 год сумма выросла до 428216 рублей). Но работы по сносу деревьев так и не были проведены.
Представитель предпринимательницы, присутствующая на вчерашнем заседании, заявила, что деревья не вырубили, так как администрация должна была снести забор и ограждения на Гагарина.
«Это препятствовало производству работ. Помимо парковки там будет организовано пространство, в том числе для „Движения первых“. Они займут помещение площадью 727 кв. м. 1 июня должно состоятся открытие», — отметила представитель предпринимательницы.
Пока вырубку не стали согласовывать, председатель комиссии Михаил Горчаков предложил провести совместное совещание предпринимателя и администрации, чтобы синхронизировать планы по этой территории.
«Проговорим по заборам, по срокам, по видам работ. Предложение — по результатам нашего совместного совещания с вами рассмотреть вопрос по деревьям», — сообщил Горчаков.
Напомним, что о появлении новой барной улицы на Гагарина стало известно в сентябре 2021 года, когда историческое здание под вывеской «Ростелекома» выкупили местные предприниматели Александр Фурман и Владислав Завалеев. Новое общественное пространство будет представлять собой подобие Камергерского переулка с верандами, кафе и зелеными насаждениями. Предпринимательница Марина Белякова вместе с Александром Фурманом владеет компанией «Телеком», специализирующейся на управлении эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Сейчас для общественного пространства ищут арендаторов. За помещения на первом этаже площадью 27,65, 54,26 и 88,86 кв. м, предназначенные под торговлю или общепит, придется платить по 2500 рублей за квадрат. На втором этаже доступны для аренды помещения площадью 87,19, 360,11, 720,85 и 770,92 кв. м. Один квадратный метр оценили в 750 рублей.
Ранее в городской администрации уже показывали эскизы будущего пространства под названием «Омский телеграфъ».