Синхронизируют планы. Новое омское пространство на Гагарина не доделали из-за забора

С подобным запросом предпринимательница уже обращалась на «зеленую комиссию» в декабре 2022 года. Правда, тогда речь шла о сносе 11 деревьев — 8 на внутридворовой территории зданий, а 3 — на улице Гагарина. Белякова уже даже успела выполнить компенсационное озеленение и оплатить восстановительную стоимость в размере 386095 рублей (на 2024 год сумма выросла до 428216 рублей). Но работы по сносу деревьев так и не были проведены.