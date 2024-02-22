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Село в Омской области осталось без воды из-за морозов и поломки водовозки

22 февраля 2024, 09:07
Фото: 1MI
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В поселок Новокиевка Любинского района воду привозили раз в неделю по вторникам, однако машина сломалась, а колодец замерз.

В редакцию Города55 обратились жители села Новокиевка Любинского района. Со слов местных, на протяжении двух недель они живут без воды. Ее перестали возить в населенный пункт.

«Вторую неделю нет воды. „КамАЗ“, который выделили для деревни сломался. Колодец перемерз в сильные морозы. Не знаем, что делать. Воду привозили раз в неделю по вторникам», — сообщила жительница села Любовь Нахаева.

Качество колодезной воды в поселке оставляет желать лучшего. В Новокивке в настоящее время проживает около 1300 человек, не мало и семей с детьми.

«У меня дети рыгают от воды из колодца. Воду покупала в магазине, пока ее не стали возить», — добавила Любовь Нахаева.

В администрации Новокиевского сельского поселения Городу55 сообщили, что машина, которая подвозила воду в село, находилась на ремонте в Омске.

«Сегодня должны уже воду подвезти. Отремонтировали. Во вторник действительно не было возможности», — рассказала специалист администрации Лариса Шпицер.
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#Общество#Омск#Омская область#Магазин#Дети#Вода#Любинский район#Морозы#Евгений Игишев#Колодец#Новокиевка
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