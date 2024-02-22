Село в Омской области осталось без воды из-за морозов и поломки водовозки

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В редакцию Города55 обратились жители села Новокиевка Любинского района. Со слов местных, на протяжении двух недель они живут без воды. Ее перестали возить в населенный пункт.
«Вторую неделю нет воды. „КамАЗ“, который выделили для деревни сломался. Колодец перемерз в сильные морозы. Не знаем, что делать. Воду привозили раз в неделю по вторникам», — сообщила жительница села Любовь Нахаева.
Качество колодезной воды в поселке оставляет желать лучшего. В Новокивке в настоящее время проживает около 1300 человек, не мало и семей с детьми.
«У меня дети рыгают от воды из колодца. Воду покупала в магазине, пока ее не стали возить», — добавила Любовь Нахаева.
В администрации Новокиевского сельского поселения Городу55 сообщили, что машина, которая подвозила воду в село, находилась на ремонте в Омске.
«Сегодня должны уже воду подвезти. Отремонтировали. Во вторник действительно не было возможности», — рассказала специалист администрации Лариса Шпицер.