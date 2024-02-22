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В вечерний час-пик на Иртышской набережной случилось ДТП с пострадавшим

Понадобилась помощь. В вечерний час-пик на Иртышской набережной случилось жуткое ДТП

22 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI

В вечерний час-пик на Иртышской набережной случилось ДТП с пострадавшим

Авария произошла в районе строения №43, из-за чего на участке образовалась длинная пробка.

В вечерний час-пик 22 февраля на Иртышской набережной случилась авария с пострадавшим. Машины столкнулись в районе строения №43, это спровоцировало пробки на участке.

В региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали подробности произошедшего. 45-летний мужчина за рулем автомобиля «Datsun» ехал по автодороге и начал совершать поворот налево, однако при этом он не предоставил преимущество в движении другой машине — ВАЗ-21099, которым управлял 24-летний омич.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю отечественного автомобиля.

Фото: Скриншот «Инцидент Омск»

Напомним, что из-за большого количества ДТП в Омске образовались 10-балльные пробки. Сильнее всего движение было затруднено на центральных магистралях, в Нефтяниках и на Левом берегу.

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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#Новости#Анастасия Баянова
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