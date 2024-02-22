Понадобилась помощь. В вечерний час-пик на Иртышской набережной случилось жуткое ДТП

В региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали подробности произошедшего. 45-летний мужчина за рулем автомобиля «Datsun» ехал по автодороге и начал совершать поворот налево, однако при этом он не предоставил преимущество в движении другой машине — ВАЗ-21099, которым управлял 24-летний омич.