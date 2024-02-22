Понадобилась помощь. В вечерний час-пик на Иртышской набережной случилось жуткое ДТП

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В вечерний час-пик 22 февраля на Иртышской набережной случилась авария с пострадавшим. Машины столкнулись в районе строения №43, это спровоцировало пробки на участке.
В региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали подробности произошедшего. 45-летний мужчина за рулем автомобиля «Datsun» ехал по автодороге и начал совершать поворот налево, однако при этом он не предоставил преимущество в движении другой машине — ВАЗ-21099, которым управлял 24-летний омич.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю отечественного автомобиля.
Напомним, что из-за большого количества ДТП в Омске образовались 10-балльные пробки. Сильнее всего движение было затруднено на центральных магистралях, в Нефтяниках и на Левом берегу.