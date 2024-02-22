Отработанная схема. В омском гипермаркете охранник тележками воровал продукты

Оказалось, что мужчина «работал» по одной и той же схеме: ночью, заступив на суточное дежурство, он набирал товары в тележку и отвозил на пост охраны. А утром оформлял курьерскую доставку до дома, где ее забирали ничего не подозревающие родственники. Странное поведение сотрудника заметил работник службы безопасности по записям с видеокамер.