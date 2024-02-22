Отработанная схема. В омском гипермаркете охранник тележками воровал продукты

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В пресс-службе омской полиции сообщили, что 51-летний омич подозревается в серии краж из гипермаркета на Красноярском тракте. Мужчина работает старшим охранником в этом магазине. В настоящий момент идет расследование сразу 5 уголовных дел.
Оказалось, что мужчина «работал» по одной и той же схеме: ночью, заступив на суточное дежурство, он набирал товары в тележку и отвозил на пост охраны. А утром оформлял курьерскую доставку до дома, где ее забирали ничего не подозревающие родственники. Странное поведение сотрудника заметил работник службы безопасности по записям с видеокамер.
Подозреваемый по такой схеме набрал товаров на 30 тысяч рублей. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, поэтому на время следствия с него только взяли подписку о невыезде.