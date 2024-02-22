Отоларинголог Гамзатов рассказал о противопоказаниях для промывания носа

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Промывание носа можно проводить только взрослым и детям старше четырех лет. У маленьких детей есть риск попадания жидкости в слуховую трубу из-за особенностей их строения. Поэтому такие дети должны воздержаться от промывания и орошения носа. Также перед промыванием необходимо убедиться, что носовые ходы не полностью заблокированы, иначе процедуру нужно предварительно устранить при помощи сосудосуживающих капель, пишут «Известия».
Противопоказаниями для промывания носа также являются острый средний отит, обострения хронического отита, разросшаяся лимфатическая ткань (аденоиды III степени), доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, а также частые носовые кровотечения. В этих случаях промывание заменяется орошением солевым раствором.
Промывание носа не рекомендуется как профилактическая мера, так как при регулярном проведении процедуры в течение длительного времени может повредиться слизистая оболочка. Орошение носа солевым раствором также можно использовать для профилактики.