Отоларинголог Гамзатов рассказал о противопоказаниях для промывания носа

Промывание носа можно проводить только взрослым и детям старше четырех лет. У маленьких детей есть риск попадания жидкости в слуховую трубу из-за особенностей их строения. Поэтому такие дети должны воздержаться от промывания и орошения носа. Также перед промыванием необходимо убедиться, что носовые ходы не полностью заблокированы, иначе процедуру нужно предварительно устранить при помощи сосудосуживающих капель, пишут «Известия».