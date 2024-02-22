Открыт прием заявок на участие в премии имени Бориса Максудова для журналистов

Александр Малькевич подчеркнул, что организаторы конкурса и жюри хотят, чтобы память о Борисе Максудове жила, чтобы молодые люди, приходящие в средства массовой информации, знали его и его репортажи. По его словам, это высокая планка, к которой нужно стремиться. Поэтому премия будет ежегодной и охватит разнообразные темы. В этом году было решено отметить труд журналистов, освещающих события спецоперации, работу фронта и тыла.