Открыт прием заявок на участие в премии имени Бориса Максудова для журналистов

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Издание kubanpress.ru пишет, что премия была учреждена Союзом журналистов Краснодарского края при поддержке регионального департамента информационной политики в память о специальном корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове. Конкурс планируют проводить ежегодно. Борис Максудов учился и работал в Краснодарском крае, где началась его репортерская карьера. Он был журналистом ГТРК «Сочи», собкором на краевом телеканале, заведовал корпунктом «ТВ Центра» в Сочи и Крыму.
С первых дней военной спецоперации Борис Максудов со съемочной группой работал на передовой и в освобожденных городах. Он был в опасных командировках в Донецке, Луганске, Мариуполе, Волновахе, Горловке, Херсонской области. Смертельное ранение получил во время съемок в Запорожской области. Борис Максудов был награжден орденом Мужества посмертно за храбрость и самоотверженность.
В жюри конкурса пригласили известных журналистов и медиаменеджеров, среди которых директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николай Долгачев и первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Николай Долгачев отметил, что самые достойные будут награждены премией, которая носит имя тоже очень достойного человека. Независимо от того, куда забрасывала его репортерская работа, он всегда оставался человеком. Долгачев добавил, что Борис ушел, но нужно сохранить память о нем.
Александр Малькевич подчеркнул, что организаторы конкурса и жюри хотят, чтобы память о Борисе Максудове жила, чтобы молодые люди, приходящие в средства массовой информации, знали его и его репортажи. По его словам, это высокая планка, к которой нужно стремиться. Поэтому премия будет ежегодной и охватит разнообразные темы. В этом году было решено отметить труд журналистов, освещающих события спецоперации, работу фронта и тыла.
Работы для участия в премии можно присылать через форму на сайте и по электронной почте. Победители будут определены в четырех номинациях: телевидение, радио, печатные и интернет-СМИ, фотожурналистика.
Итоги первой премии-конкурса имени Бориса Максудова будут подведены до конца апреля текущего года. В начале мая в Сочи пройдет церемония награждения. Победителям вручат дипломы и денежные призы.