Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Пожар в монастыре

Омский митрополит Дионисий совершил крестный ход вокруг загоревшегося монастыря

22 февраля 2024, 03:35
Фото: Прокуратура Омской области
Пожар в монастыре
Сгоревшую постройку восстановят за счет Епархии.

Ранее Город55 сообщил о пожаре в Свято-Серафимовском монастыре, где сгорела трапезная для паломников. В пресс-службе Омской епархии сообщили, что почти сразу же на место пожара прибыл Митрополит Омский и Таврический Дионисий.

«Не прошло и двух суток после пожара в поселке Марьяновка, как пришло известие о новом несчастье», — отметили в Омской епархии.

Митрополит Дионисий совершил молебен и крестный ход с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина» вокруг обители, по «Богородичной канавке», устроенной основательницей обители игуменией Варварой.

Фото: Пресс-служба Омской епархии

Также в пресс-службе заявили, что сгоревшую постройку восстановят за счет Епархии.

Напомним, что в конце прошлого года ушла из жизни основательница и созидательница Свято-Серафимовского женского монастыря игумении Варвара (Герасимова). Монахиня скончалась на 91-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Еще один на этой неделе. В Омской области загорелся женский монастырь
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в МарьяновкеСчитают ущерб. Прокуратура Омской области проверит, почему в Марьяновке сгорел храмВ Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
#Видео#Омск#Омская область#Новости#Епархия
Подпишитесь
Каждое дерево на счету. В Омске «Эталону» не разрешили вырубить на стройке 392 березы
Вчера, 13:15
Еще один на этой неделе. В Омской области загорелся женский монастырь
Сегодня, 02:50
Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза
Вчера, 09:51
В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных
Вчера, 07:39
Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек
Вчера, 05:49