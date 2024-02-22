Омский митрополит Дионисий совершил крестный ход вокруг загоревшегося монастыря

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:43
Ранее Город55 сообщил о пожаре в Свято-Серафимовском монастыре, где сгорела трапезная для паломников. В пресс-службе Омской епархии сообщили, что почти сразу же на место пожара прибыл Митрополит Омский и Таврический Дионисий.
«Не прошло и двух суток после пожара в поселке Марьяновка, как пришло известие о новом несчастье», — отметили в Омской епархии.
Митрополит Дионисий совершил молебен и крестный ход с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина» вокруг обители, по «Богородичной канавке», устроенной основательницей обители игуменией Варварой.
Также в пресс-службе заявили, что сгоревшую постройку восстановят за счет Епархии.
Напомним, что в конце прошлого года ушла из жизни основательница и созидательница Свято-Серафимовского женского монастыря игумении Варвара (Герасимова). Монахиня скончалась на 91-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.