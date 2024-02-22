Омский митрополит Дионисий совершил крестный ход вокруг загоревшегося монастыря

Ранее Город55 сообщил о пожаре в Свято-Серафимовском монастыре, где сгорела трапезная для паломников. В пресс-службе Омской епархии сообщили, что почти сразу же на место пожара прибыл Митрополит Омский и Таврический Дионисий.