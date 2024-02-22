Недобросовестный подрядчик. Проект капремонта омской больницы не прошел госэкспертизу

Ранее подобное произошло и с проектами капремонта омской поликлиники №4 и Черлакской ЦРБ, где тоже разработчиком был «Синкос». При этом компанию, которой руководит и владеет Антон Охотник, в конце 2023-го на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.