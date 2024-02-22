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Недобросовестный подрядчик. Проект капремонта омской больницы не прошел госэкспертизу

22 февраля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
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Госэкспертиза забраковала проект капремонта больницы на севере Омской области

За работу компании из Сургута заплатили 864 тысячи рублей.

В Омской области госэкспертиза забраковала проект капитального ремонта поликлиники в Тевризе. Заключение «Государственной экспертизы Омской области» оказалось отрицательным.

Разработкой проектной документации для Тевризской ЦРБ занималась компания «Синкос» из Сургута. Контракт на сумму 864 112 рублей с ней заключили в июне прошлого года. Капремонт поликлиники в Тевризе планировали выполнить в 2024–2025 годах.

Согласно условиям контракта, при получении отрицательного заключения по вине подрядчика последний должен безвозмездно устранить все замечания и за свой счет пройти повторную экспертизу.

Ранее подобное произошло и с проектами капремонта омской поликлиники №4 и Черлакской ЦРБ, где тоже разработчиком был «Синкос». При этом компанию, которой руководит и владеет Антон Охотник, в конце 2023-го на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Исправят за счет подрядчиков. Проекты ремонта омских больниц не прошли госэкспертизу
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#Омск#Омская область#Капремонт#Здравоохранение#Больница#Подрядчик#Госзакупки#Поликлиника#Новости#Тевризский район#Экспертиза#Юлия Истомина
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