Недобросовестный подрядчик. Проект капремонта омской больницы не прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В Омской области госэкспертиза забраковала проект капитального ремонта поликлиники в Тевризе. Заключение «Государственной экспертизы Омской области» оказалось отрицательным.
Разработкой проектной документации для Тевризской ЦРБ занималась компания «Синкос» из Сургута. Контракт на сумму 864 112 рублей с ней заключили в июне прошлого года. Капремонт поликлиники в Тевризе планировали выполнить в 2024–2025 годах.
Согласно условиям контракта, при получении отрицательного заключения по вине подрядчика последний должен безвозмездно устранить все замечания и за свой счет пройти повторную экспертизу.
Ранее подобное произошло и с проектами капремонта омской поликлиники №4 и Черлакской ЦРБ, где тоже разработчиком был «Синкос». При этом компанию, которой руководит и владеет Антон Охотник, в конце 2023-го на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.