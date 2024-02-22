На защиту омских мостов и путепроводов от терактов выделили больше 5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
В Омске бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» ищет подрядчика, который займется защитой мостов и путепроводов от актов незаконного вмешательства. За работу готовы заплатить 5,142 млн рублей.
Защищать «от противоправных посягательств» и «актов незаконного вмешательства» нужно три моста — Ленинградский, Фрунзенский и имени 60 лет ВЛКСМ (у Телецентра), а также путепроводы на Заозерной, 4-й Кировской, Торговой и 15-й Рабочей. Ежедневно патрулировать территорию объектов, искать нарушителей и обследовать целостность инженерных заграждений предстоит с 15 марта по 15 июля 2024 года.
По условиям контракта, у каждого работника дежурной смены при себе должны быть наручники, защитные жилет и шлем, газовый баллончик, электрошокер, специальная резиновая палка и средства защиты органов дыхания.
Заявки на участие в аукционе принимают до 29 февраля, итоги собираются подвести 4 марта.