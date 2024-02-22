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Ленинградский мост

На защиту омских мостов и путепроводов от терактов выделили больше 5 млн рублей

22 февраля 2024, 07:58
Фото: Город55
Ленинградский мост
Подрядчику предстоит присматривать за объектами на протяжении четырех месяцев.

В Омске бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» ищет подрядчика, который займется защитой мостов и путепроводов от актов незаконного вмешательства. За работу готовы заплатить 5,142 млн рублей.

Защищать «от противоправных посягательств» и «актов незаконного вмешательства» нужно три моста — Ленинградский, Фрунзенский и имени 60 лет ВЛКСМ (у Телецентра), а также путепроводы на Заозерной, 4-й Кировской, Торговой и 15-й Рабочей. Ежедневно патрулировать территорию объектов, искать нарушителей и обследовать целостность инженерных заграждений предстоит с 15 марта по 15 июля 2024 года.

По условиям контракта, у каждого работника дежурной смены при себе должны быть наручники, защитные жилет и шлем, газовый баллончик, электрошокер, специальная резиновая палка и средства защиты органов дыхания.

Заявки на участие в аукционе принимают до 29 февраля, итоги собираются подвести 4 марта.

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#Омск#Мост#Ленинградский мост#Подрядчик#Госзакупки#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Охрана#Путепровод#Теракт#Юлия Истомина#Фрунзенский мост#Защита
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