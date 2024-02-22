На защиту омских мостов и путепроводов от терактов выделили больше 5 млн рублей

Защищать «от противоправных посягательств» и «актов незаконного вмешательства» нужно три моста — Ленинградский, Фрунзенский и имени 60 лет ВЛКСМ (у Телецентра), а также путепроводы на Заозерной, 4-й Кировской, Торговой и 15-й Рабочей. Ежедневно патрулировать территорию объектов, искать нарушителей и обследовать целостность инженерных заграждений предстоит с 15 марта по 15 июля 2024 года.