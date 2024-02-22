Молодого омича отправили в СИЗО за попытку примкнуть к террористам и ВСУ

По предварительным данным, молодой человек является сторонником запрещенных в России террористических организаций: «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России». Омич планировал отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В квартире задержанного прошли обыски, на месте изъяли флаги и атрибутику террористических организаций.