Молодого омича отправили в СИЗО за попытку примкнуть к террористам и ВСУ

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Как стало известно Городу55 из собственных источников, сегодня, 22 февраля, в Куйбышевском суде Омска на два месяца арестовали 18-летнего местного жителя. Пока идет следствие, он будет находиться в СИЗО.
По предварительным данным, молодой человек является сторонником запрещенных в России террористических организаций: «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России». Омич планировал отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В квартире задержанного прошли обыски, на месте изъяли флаги и атрибутику террористических организаций.
Информацию нашему изданию также подтвердили в региональном УФСБ.
Ранее Город55 сообщал, что 22-летний омич получил 16 лет колонии строгого режима за диверсию на железной дороге и помощь Украине.