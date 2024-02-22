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Published Сегодня, 08:26

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Молодого омича отправили в СИЗО за попытку примкнуть к террористам и ВСУ

22 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Иллюстрация
Подозреваемый является сторонником запрещенных террористических организаций. У него дома нашли флаги и атрибутику.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, сегодня, 22 февраля, в Куйбышевском суде Омска на два месяца арестовали 18-летнего местного жителя. Пока идет следствие, он будет находиться в СИЗО.

По предварительным данным, молодой человек является сторонником запрещенных в России террористических организаций: «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России». Омич планировал отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В квартире задержанного прошли обыски, на месте изъяли флаги и атрибутику террористических организаций.

Информацию нашему изданию также подтвердили в региональном УФСБ.

Ранее Город55 сообщал, что 22-летний омич получил 16 лет колонии строгого режима за диверсию на железной дороге и помощь Украине.

Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену
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#Происшествия#Омск#Украина#Арест#СИЗО#Евгений Игишев#УФСБ#Организации
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