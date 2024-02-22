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Модульбанк улучшил условия по моментальным массовым выплатам на карты физлиц

Модульбанк улучшил условия по моментальным массовым выплатам на карты физлиц

22 февраля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Процесс развития мобильных устройств и распространение интернета привели к тому, что привычки людей стали стремительно меняться. Каждый из нас все больше использует онлайн-сервисы для тех или иных целей, в том числе для перевода денег.

Рынок отвечает на запросы потребителей и предлагает новые услуги по моментальному массовому переводу.

С помощью этого сервиса можно осуществлять переводы с расчетного счета на счета физических лиц просто по номеру карты или номеру телефона.

Глава правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что они запустили собственный сервис моментальных массовых переводов, и такая услуга будет удобна для бизнеса в качестве альтернативы переводу с расчетного счета по реквизитам. Например, для быстрого расчета с таксистами, которые работают на компанию и ждут оплаты за закрытую смену. Обычный банковский перевод может идти долго, а на карту деньги падают за пару минут.

Средства также можно отправлять в любую страну из дома или офиса в России. Комиссию за такие переводы на карты физлиц Модульбанк снизил до 0,5%. Сегодня такая ставка является минимальной на рынке.

Для защиты пользователей от мошенничества и кражи личных данных сервисы моментальных массовых переводов используют современные технологии шифрования и аутентификации. Интерфейс и функциональность сервиса непрерывно совершенствуются, чтобы пользователям было легко, удобно и безопасно переводить средства, моментально получая информацию о статусе операции.

С помощью службы клиентской поддержки банка можно подключиться к API — программному интерфейсу приложения. Часто именно такое подключение используют предприниматели, рассчитываясь со своими сотрудниками, контрагентами и другими физлицами. Тем более работа по API открывает дополнительные возможности, в частности для выпуска собственных токенов.

Отмечается, что развитие сервисов моментальных массовых переводов зависит от законодательства стран, в которых они работают. В России, где ограничений на использование таких сервисов нет, сегодня это является важным направлением развития сферы финансовых технологий.

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