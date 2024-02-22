Модульбанк улучшил условия по моментальным массовым выплатам на карты физлиц

Глава правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что они запустили собственный сервис моментальных массовых переводов, и такая услуга будет удобна для бизнеса в качестве альтернативы переводу с расчетного счета по реквизитам. Например, для быстрого расчета с таксистами, которые работают на компанию и ждут оплаты за закрытую смену. Обычный банковский перевод может идти долго, а на карту деньги падают за пару минут.