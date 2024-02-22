Модульбанк улучшил условия по моментальным массовым выплатам на карты физлиц

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Рынок отвечает на запросы потребителей и предлагает новые услуги по моментальному массовому переводу.
С помощью этого сервиса можно осуществлять переводы с расчетного счета на счета физических лиц просто по номеру карты или номеру телефона.
Глава правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что они запустили собственный сервис моментальных массовых переводов, и такая услуга будет удобна для бизнеса в качестве альтернативы переводу с расчетного счета по реквизитам. Например, для быстрого расчета с таксистами, которые работают на компанию и ждут оплаты за закрытую смену. Обычный банковский перевод может идти долго, а на карту деньги падают за пару минут.
Средства также можно отправлять в любую страну из дома или офиса в России. Комиссию за такие переводы на карты физлиц Модульбанк снизил до 0,5%. Сегодня такая ставка является минимальной на рынке.
Для защиты пользователей от мошенничества и кражи личных данных сервисы моментальных массовых переводов используют современные технологии шифрования и аутентификации. Интерфейс и функциональность сервиса непрерывно совершенствуются, чтобы пользователям было легко, удобно и безопасно переводить средства, моментально получая информацию о статусе операции.
С помощью службы клиентской поддержки банка можно подключиться к API — программному интерфейсу приложения. Часто именно такое подключение используют предприниматели, рассчитываясь со своими сотрудниками, контрагентами и другими физлицами. Тем более работа по API открывает дополнительные возможности, в частности для выпуска собственных токенов.
Отмечается, что развитие сервисов моментальных массовых переводов зависит от законодательства стран, в которых они работают. В России, где ограничений на использование таких сервисов нет, сегодня это является важным направлением развития сферы финансовых технологий.