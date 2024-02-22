Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев

По улицам Октябрьская и Кемеровская — на участке от Орджоникидзе до Герцена — под обрезку попадут 32 дерева, еще 180 кв. м поросли вырубят. Самое большое количество деревьев — 225 — обрежут на проспекте Мира, на участке от Нефтезаводской до остановки «Поселок Юбилейный». На Багратиона, в районе трамвайного кольца, будут обрезать 27 деревьев и вырубать 300 кв. м поросли. И последний адрес — это улица Лермонтова, на участке от Декабристов до 3-го Разъезда, где обрезке подлежат 163 дерева.