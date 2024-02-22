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Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев

22 февраля 2024, 04:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске по четырем адресам из-за проводов разрешили обрезать 450 деревьев

С заявлением на зеленую комиссию обратилось муниципальное предприятие «Электрический транспорт».

Муниципального предприятию «Электрический транспорт» согласовали обрезку и вырубку деревьев сразу по четырем адресам. Такое решение члены «зеленой комиссии» приняли вчера, 21 февраля, на заседании, которое посетил корреспондент Города55.

Деревья растут в охранной зоне электропроводов, поэтому согласование работ у членов «зеленой комиссии» прошло без каких-либо вопросов.

По улицам Октябрьская и Кемеровская — на участке от Орджоникидзе до Герцена — под обрезку попадут 32 дерева, еще 180 кв. м поросли вырубят. Самое большое количество деревьев — 225 — обрежут на проспекте Мира, на участке от Нефтезаводской до остановки «Поселок Юбилейный». На Багратиона, в районе трамвайного кольца, будут обрезать 27 деревьев и вырубать 300 кв. м поросли. И последний адрес — это улица Лермонтова, на участке от Декабристов до 3-го Разъезда, где обрезке подлежат 163 дерева.

Видовой состав деревьев, которые собираются обрезать, — клены, вязы, ивы, тополи, березы. Когда именно будут проводиться работы, пока неизвестно.

Напомним, что в повестке дня на вчерашнем заседании «зеленой комиссии» было 27 вопросов. Четыре из них решили отложить до более тщательного разбирательства и обследования земельных участков, где произрастают деревья. Как высказался председатель комиссии Михаил Горчаков: «у нас каждое дерево на счету».

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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Новости#Озеленение#Провода#Обрезка#Юлия Истомина#Зеленая комиссия#Электрический транспорт
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